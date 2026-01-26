Nas reuniões os profissionais contribuem na avaliação sobre o atendimento e no que pode aprimorado Foto Girlane Rodrigues/Divulgação
Programa adotado pelo HGG contribui para mais eficiência no atendimento
Iniciativa é desenvolvida por meio do Lean nas Emergências, refletindo na qualidade da prestação de serviço à população
Vigilância em Saúde alerta para riscos de doenças provocadas por água de chuva
Acúmulo de água em áreas abertas podem possibilitar condições para a disseminação de agentes infecciosos
Primeira caminhada de tartarugas reúne dezenas de pessoas na praia do Farol
Ação do Inea e com o Projeto Tamar foi a primeira do ano, envolvendo a espécie conhecida como tartaruga-cabeçuda
Procon orienta que escola particular só pode pedir material para uso do aluno
Órgão divulga pesquisa e diz que da lista devem constar apenas produtos ligados às atividades pedagógicas do estudante
Tráfego pesado nas vias urbanas acelera desgaste do asfalto e afeta mobilidade
Portaria ordenando o tráfego está suspensa e DER informa que conclusão da RJ-238 foi adiada, aumentando o transtorno
Vistorias para vans, ônibus, transporte escolar e táxis têm calendário definido
IMTT orienta que recolhimento da taxa prevista no Código Tributário do Município deverá ser efetuado antes da vistoria
