Nas reuniões os profissionais contribuem na avaliação sobre o atendimento e no que pode aprimorado - Foto Girlane Rodrigues/Divulgação

Publicado 26/01/2026 16:14

Campos - Promover eficiência, assertividade e evitar margens de erro para garantir a segurança do paciente e a qualidade no atendimento à população de Campos. Estas são as pautas tratadas pelo Hospital Geral de Guarus (HGG), em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio do Lean nas Emergências. Os assuntos são tratados em reuniões, visando melhor gerenciamento de leitos.

O foco principal é a nova Clínica Médica, inaugurada em março de 2025; ela possui 36 leitos e mantém em quase 100% a taxa de ocupação diária de pacientes de ambos os sexos com os mais diversos diagnósticos para tratamento clínico: “A maioria possui doenças crônicas e é submetida a vários tipos de procedimentos, incluindo hemodiálise”, explica a diretora clínica do HGG, médica Luisa Barreto.

“Todos são atendidos pela equipe multidisciplinar para gestão de medicamentos, tratamentos psicológicos, fonoaudiólogos, sociais, fisioterápicos, de enfermagem e nutrição”, ressalta a diretora assinalando que a equipe se reúne diariamente para discutir o caso de cada paciente, tornando o atendimento cada vez mais individualizado e completo.

Segundo a médica, nada passe despercebido: “Qualquer alteração merece o nosso olhar atento para garantir a segurança do paciente. Um processo que já existia antes, porém, foi reforçado pelo projeto Lean nas Emergências, com a integração da equipe multidisciplinar, abrilhantando a discussão dos casos”.

Os encontros reúnem médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais: “Cada multiprofissional dá a sua contribuição na avaliação e chegamos juntos a uma conclusão que pode ser estender o período de internação, dar alta ou transferir o paciente de acordo com sua necessidade”, frisa Luisa Barreto.

O superintendente do hospital, Vitor Mussi, enfatiza que a iniciativa é colaborativa. Ele destaca que os profissionais, além de devidamente capacitados tecnicamente, possuem bagagem pessoal com suas experiências de vida na rotina hospitalar e contribuem significativamente na assertividade para dirigir cada caso clínico: “Isso o Lean também trouxe para o HGG. No fim todos saem ganhando”.