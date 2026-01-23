Os agentes do Procon foram minuciosos no levantamento e comparação dos preços, durante dois dias Foto Fernanda Gama/Divulgação
Procon orienta que escola particular só pode pedir material para uso do aluno
Órgão divulga pesquisa e diz que da lista devem constar apenas produtos ligados às atividades pedagógicas do estudante
Tráfego pesado nas vias urbanas acelera desgaste do asfalto e afeta mobilidade
Portaria ordenando o tráfego está suspensa e DER informa que conclusão da RJ-238 foi adiada, aumentando o transtorno
Vistorias para vans, ônibus, transporte escolar e táxis têm calendário definido
IMTT orienta que recolhimento da taxa prevista no Código Tributário do Município deverá ser efetuado antes da vistoria
Descartes perto de aeroporto atraem urubus e causam riscos de acidentes
Situação acontece em Campos, nas proximidades do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Tomé
Comunidade terá 12 ruas reestruturadas com infraestruturas em Campos
Projeto prevê rede de água, calçamento e calçadas com acessibilidade; intervenção começou com limpeza de galerias
Ex-prefeito Arnaldo Vianna é sepultado em clima de muita comoção
Velório aconteceu desde às 6h, aberto à população, no Teatro Trianon; dezenas de simpatizantes foram dar o último adeus
