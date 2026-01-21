Ibiapina e Pascoutto trataram do assunto com Samuel Ferraz e Rosimar Tavares, durante reunião nesta terça-feira Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
(principalmente urubus), causando riscos de prejudicar voos e acidentes aéreos.
Descartes perto de aeroporto atraem urubus e causam riscos de acidentes
Situação acontece em Campos, nas proximidades do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Tomé
Comunidade terá 12 ruas reestruturadas com infraestruturas em Campos
Projeto prevê rede de água, calçamento e calçadas com acessibilidade; intervenção começou com limpeza de galerias
Ex-prefeito Arnaldo Vianna é sepultado em clima de muita comoção
Velório aconteceu desde às 6h, aberto à população, no Teatro Trianon; dezenas de simpatizantes foram dar o último adeus
Parceria municipal e federal garante o desdobramento do ‘bairro legal"
Via contemplada recebe estrutura completa, com rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária
Mutirão cuidará de regularizar famílias de pescadores para Seguro-Defeso
Medida é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania; será do dia 20 a 22 próximos e envolve 1083 famílias listadas
Projeto define 119 ruas asfaltadas em Campos a partir de segunda-feira
Obras serão executadas em parceria da prefeitura com o governo do estado, por meio do "Asfalto na Porta"
