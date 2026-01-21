Ibiapina e Pascoutto trataram do assunto com Samuel Ferraz e Rosimar Tavares, durante reunião nesta terça-feira - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 21/01/2026 14:22 | Atualizado 21/01/2026 14:43

Campos - Descartes irregulares de entulhos nas proximidades do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), atraem aves

(principalmente urubus), causando riscos de prejudicar voos e acidentes aéreos.

O assunto foi tratado, nesta terça-feira (20), no Centro de Controle Operacional (CCO), pelos secretários Alcemy Pascoutto (Defesa Civil) e Rodrigo Ibiapina (Segurança e Ordem Pública), com os representantes da empresa Infra Operações Aeroportuárias - administradora dos aeródromos - Samuel Ferraz (superintendente do aeroporto) e Rosimar Tavares (superintendente do heliporto).

A iniciativa partiu da Infra: “A empresa solicita o nosso apoio, em função da segurança do aeroporto e do heliporto. A ideia é que os órgãos municipais que têm responsabilidade sobre os problemas que estão ocorrendo nessas áreas (provocados por moradores das proximidades) atuem de forma mais efetiva e coordenada”, afirma Pascoutto.

O secretário observa que quando as pessoas fazem depósitos irregulares de entulhos em áreas próximas dos aeródromos contribuem para atrair urubus, que podem provocar acidentes aéreos: “A gente sabe que é extremamente perigoso; então, o que a Infra solicita é um apoio, por parte da Limpeza Pública, do Meio Ambiente, da Defesa Civil, da Ordem Pública”.

Rodrigo Ibiapina reforça a preocupação: “Os representantes da Infra relataram sobre os entulhos que são jogados em volta, tanto do heliporto quanto do aeroporto, que acabam atraindo urubus e outros animais . Realmente, pode atrapalhar nas decolagens e nos pousos. A gente vai fazer uma ação conjunta com a Defesa Civil e com o Meio Ambiente”.

MEDIDAS IMEDIATAS - A primeira medida será identificar quais são os terrenos onde são depositados os detritos: “Sendo particulares, a gente vai solicitar via notificação os proprietários para que façam a limpeza e cerquem os locais. Quanto aos que são públicos, estaremos atuando junto à Limpeza Pública também para conseguir limpar e fazer o cercamento”, adianta Ibiapina.

Outra providência será fiscalizar as proximidades: “O CCO vai participar ativamente, já que o intuito é colocar câmeras nesses perímetros para que a gente possa identificar tanto o veículo quanto as pessoas que estão fazendo esse descarte irregular para que possam ser feitas as sanções necessárias para que a gente consiga sanar esse problema e evitar acidentes aéreos”, pontua.

Na opinião de Samuel Ferraz, a ação reforça a importância da atuação do município na intervenção em áreas que representam risco à aviação: “A Infra, como operadora do heliporto e do aeroporto, cumpre seu papel ao promover, reportar e buscar ativamente soluções em favor da segurança operacional”.