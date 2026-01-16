A Domingos Viana era a única rua do bairro Turf Club que ainda não tinha recebido o trabalho completo - Foto Letícia Amorim/Divulgação

Publicado 16/01/2026 16:58

Campos - Rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, calçadas com acessibilidade e sinalização viária. Esta é a composição da nova estrutura da Rua Domingos Vianna, no bairro Turf Club, em Campos dos Goytacazes (RJ), que está sendo preparada pela Secretaria Municipal de Obras, no desdobramento do “bairro legal”, em parceria com o governo federal.

O secretário Fábio Ribeiro pontua que o objetivo é garantir mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para os moradores: “Atualmente, em cerca de metade da extensão da rua, a drenagem e as calçadas já estão praticamente concluídas, permitindo o avanço das próximas etapas do cronograma”.

Ribeiro lembra que, antes da obra, a via sofria com alagamentos frequentes: “Em períodos de chuvas, a rua se tornava intransitável, causando transtornos constantes aos moradores. A intervenção atende a uma demanda histórica da população, já que esta era a única rua da região que ainda não havia recebido esse tipo de melhoria, passando agora por uma transformação completa”.

De acordo com o secretário, a obra está sendo executada como um “bairro legal”, já estando com cerca de 50% executada: “A rua passará a contar com uma estrutura totalmente nova, preparada para o correto escoamento das águas pluviais e para oferecer melhores condições de tráfego e circulação de pedestres”.

Na opinião de Ribeiro, a intervenção em parceria com o governo federal reforça o compromisso conjunto com investimentos em infraestrutura urbana e com a ampliação da assistência aos moradores da região: “As realizações são possíveis, graças, principalmente, à política de parcerias adotada pelo prefeito Wladimir, desde o primeiro mandato”.