A Domingos Viana era a única rua do bairro Turf Club que ainda não tinha recebido o trabalho completo Foto Letícia Amorim/Divulgação
Parceria municipal e federal garante o desdobramento do ‘bairro legal"
Via contemplada recebe estrutura completa, com rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária
Mutirão cuidará de regularizar famílias de pescadores para Seguro-Defeso
Medida é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania; será do dia 20 a 22 próximos e envolve 1083 famílias listadas
Projeto define 119 ruas asfaltadas em Campos a partir de segunda-feira
Obras serão executadas em parceria da prefeitura com o governo do estado, por meio do "Asfalto na Porta"
Centro de Saúde de Guarus cede espaço para a Policlínica da Família
Inauguração aconteceu nessa terça-feira, em espaço onde funcionava como Centro de Saúde do subdistrito
Segunda edição do Festival Goitacá de Cinema está focada no norte/noroeste
Evento está programado para seis a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra; inscrições vão até 30 de fevereiro
Cadastro de reserva terá 84 convocados, parte para reforçar a Guarda Municipal
Administração Direta lista 40; convocações ainda serão publicadas no Diário Oficial, juntamente com exigências para a posses
