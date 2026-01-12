Ministério Público aponta que um dos golpes era aplicado por meio da clonagem de cartões bancários Foto Divulgação
Golpes virtuais para lavagem de dinheiro têm 12 denunciados pelo Gaeco/MPRJ
Investigações em Campos apuraram que há movimentação superior a R$ 120 milhões, obtidos com crimes patrimoniais
Golpes virtuais para lavagem de dinheiro têm 12 denunciados pelo Gaeco/MPRJ
Investigações em Campos apuraram que há movimentação superior a R$ 120 milhões, obtidos com crimes patrimoniais
Tradicional Festa do do Santo Padroeiro da Baixada Campista chega à 293ª edição
Programação foi aberta sexta-feira e vai até dia 15, com missas, shows, cavalgada e chegada dos romeiros à Igreja de Santo Amaro
Futuro sustentável para município tem projetos debatidos em Campos
Pauta foi focada em recuperação de nascentes, transição energética e fomento de economia verde, visando qualidade de vida
Decreto que altera tributação para as empresas provoca questionamentos
Publicado dia 29 de dezembro, decreto que reduz incentivos fiscais federais, com corte linear de 10% na maioria dos benefícios
Educação corre risco de ficar sem receber R$30 milhões no ano em Campos
Motivo é a perda de prazo para aprovação de uma lei específica que estaria na Alerj desde 2022; preocupação é coletiva
UBS Pet de Campos registra mais de 31 mil atendimentos em dois anos
Unidade foi instalada em janeiro de 2024, pelo governo municipal; a média diária de animais assistidos é de 60 a 70
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.