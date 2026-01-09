Com obras iniciadas em 2024, em área de 320 mil metros quadrados, o Parque Ecológico foi um dos projetos analisados - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 09/01/2026 20:18

Campos - Projetos para recuperação de nascentes, transição energética e fomento de economia verde, foram discutidos, nesta sexta-feira (8), pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, com representantes do Instituto Espinhaço. A iniciativa está focada no fomento de economia verde, visando um futuro mais sustentável e com mais qualidade de vida para o município.

Otimista, Wladimir analisa que está sendo planejado um grande futuro para Campos junto ao Instituto Espinhaço: “Recuperação de nascentes, recuperação de áreas degradadas, transição energética e economia verde, tudo pensado para garantir mais qualidade de vida para as futuras gerações. Um sonho? Sim; mas com os parceiros certos isso é possível”.

O prefeito adianta que em breve será definida uma agenda com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para captar dinheiro a fundo perdido e iniciar projetos para a Campos do futuro. O vice-prefeito, Frederico Paes, participou da reunião (que aconteceu na prefeitura) remotamente. Ele comenta que planejar o futuro é agir no presente.

“Estamos estruturando projetos que unem recuperação ambiental, economia verde e desenvolvimento sustentável para transformar Campos. Seguimos firmes na construção da cidade que queremos deixar para as próximas gerações”, assinala. Um dos projetos discutidos foi o Parque Ecológico da Cidade, em área próxima da Avenida Arthur Bernardes.

Wladimir resume que o parque está projetado para se tornar um verdadeiro pulmão verde em Campos e o maior legado recente do município. As obras foram iniciadas em julho de 2024, em uma área de 320 mil metros quadrados, sendo 100 mil de mata atlântica nativa: “Um projeto que leva tempo pra ser concluído, mas tem que ter coragem pra começar e resiliência para não desistir”.

PARQUE ECOLÓGICO - O prefeito observa que o projeto envolve conceitos sociais, econômicos, tecnológicos, de educação e principalmente, de sustentabilidade. É desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, em parceria público-privada com o curso de Arquitetura e Urbanismo do Isecensa e da concessionária Águas do Paraíba.

Consta de árvores nativas da mata atlântica; centro administrativo; espaço gastronômico; pista de ciclismo e caminhada; pet parque; uma ampla área esportiva para diversas modalidades; brinquedos; espaço para grandes eventos e estacionamentos. Os detalhes foram repassados ao Instituto Espinhaço, que tem por objetivo contribuir com ações que promovam e valorizem a afirmação territorial.

É uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que também cuida da geração de trabalho e renda e promoção de novas práticas para o desenvolvimento sustentável no meio rural e nas cidades, entre outras diretrizes; trabalha em apoio ao poder público e ao setor privado em iniciativas que objetivem a melhoria da qualidade de vida.

Também participaram da reunião os secretários Almy Junior (Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural) e Marcelo Neves (Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação, Marcelo Neves); subsecretário de Meio Ambiente, André Oliveira; superintendente de Limpeza Pública, Simone Muniz; além de outros representantes do governo municipal.