Expectativa de vendas nas barracas para a temporada de verão, criada durante o Réveillon, é considerada satisfatória Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
Vendas no Réveillon animam ambulantes para a temporada de verão no Farol
Ambulantes iniciam temporada otimistas; sistema de segurança da praia é reforçado com câmeras de reconhecimento facial
Orientações focadas em veículo de tração animal visam seguir portaria
Iniciativa está programada para os dias seis e sete de janeiro; envolve vários órgãos municipais, além do Sest/Senat
Oito detectores de metais em pórticos reforçam sistema de segurança
Equipamentos começam a operar no Réveillon, na praia do Farol, e serão mantidos instalados durante a temporada de verão
Universidade marca 124 anos de criação oferecendo três mil cursos grátis
Comemoração será em junho, mas, primeiro curso está programado para 19 de janeiro; todos serão on-line, assim como inscrições
Governo de Campos paga servidores sem necessidade de usar os royalties
Marco é considerado histórico, desde 1990, quando município começou a receber valores provenientes da produção do petróleo
Acic defende ações efetivas no combate a assaltos e roubos no centro comercial
Associação observa que período de verão deixa a cidade mais vulnerável; Guarda e 8º BPM apontam estratégia integrada
