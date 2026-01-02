Expectativa de vendas nas barracas para a temporada de verão, criada durante o Réveillon, é considerada satisfatória - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 02/01/2026 22:10

Campos – O movimento registrado durante o Réveillon na praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), gera expectativa bastante positiva nos comerciantes da praia. A estrutura para a temporada de verão anima também os veranistas, que começaram a chegar logo após o Natal. Para reforçar ainda mais a segurança, foram instaladas também câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas.

A programação da virada do ano marcou a abertura da temporada, que vai até março. As vendas no comércio fixo e nas tendas foram ressaltadas: “Estou animado; há anos eu comercializo bebidas e gosto muito das vendas. No dia 31, no começo da noite, já estava começando a vender bem e já percebi que a noite seria boa, porque eu uso isso como termômetro”, comenta Cristiano Gomes, ambulante há mais de 30 anos.

Estão montadas 35 barracas destinadas à venda de bebidas e alimentos; 60 para carrinhos circulantes; 20 para a comercialização de pipoca e churros; 10 para camas elásticas; 30 para barracas de artesanato; 25 food trucks. As autorizações, com validades a partir de 30 de dezembro, vão até 18 de fevereiro de 2026.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública ressalta que há 60 câmeras instaladas em pontos estratégicos da praia; cinco delas de reconhecimento facial. A estrutura reforça o otimismo e confiança na segurança do comércio, que geralmente, no verão, tem movimento intenso durante o dia, nos finais de semana, e à noite maior demanda durante a noite no dia a dia.

O prefeito Wladimir Garotinho explica que as câmeras são monitoradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO): “Agora no verão triplicamos para 60 câmeras. A gente tem uma central de monitoramento instalada no Farol, monitorando toda entrada e saída da praia, e também os principais pontos de aglomeração para que não tenha nenhum tipo de confusão”.

O secretário Rodrigo Ibiapina frisa que a tecnologia é uma aliada para formar uma barreira de prevenção: “Neste verão no Farol, estamos utilizando câmeras de reconhecimento facial e leitura de placas como aliadas estratégicas para a segurança de todos inibindo a criminalidade e garantindo um ambiente de paz para que moradores e turistas possam aproveitar a temporada com tranquilidade”.