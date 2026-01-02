Condutor de veículo de tração animal tem regras em Campos, só podendo circular em vias permitidas Foto Rodrigo Silveira/Secom
Orientações focadas em veículo de tração animal visam seguir portaria
Iniciativa está programada para os dias seis e sete de janeiro; envolve vários órgãos municipais, além do Sest/Senat
Oito detectores de metais em pórticos reforçam sistema de segurança
Equipamentos começam a operar no Réveillon, na praia do Farol, e serão mantidos instalados durante a temporada de verão
Universidade marca 124 anos de criação oferecendo três mil cursos grátis
Comemoração será em junho, mas, primeiro curso está programado para 19 de janeiro; todos serão on-line, assim como inscrições
Governo de Campos paga servidores sem necessidade de usar os royalties
Marco é considerado histórico, desde 1990, quando município começou a receber valores provenientes da produção do petróleo
Acic defende ações efetivas no combate a assaltos e roubos no centro comercial
Associação observa que período de verão deixa a cidade mais vulnerável; Guarda e 8º BPM apontam estratégia integrada
Assistência Social de Campos avalia ações focadas nas pessoas em situação de rua
Município desenvolve programas e disponibiliza locais de acolhimentos; quadro e ações foram avaliados no final da semana
