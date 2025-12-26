Linda Mara explica que o projeto inicial se consolidou como um programa de governo aprovado pela Câmara - Foto César Ferreira/Divulgação

Linda Mara explica que o projeto inicial se consolidou como um programa de governo aprovado pela Câmara Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 26/12/2025 16:47

Campos – Lançado em maio de 2022 pela Secretaria de Governo (Segov) de Campos dos Goytacazes (RJ), o programa Morar com Saúde já atendeu mais de 40 mil pessoas em 21 condomínios do município. Os serviços têm sido prestados à população mais carente, em parcerias com várias secretarias e repartições públicas.

A última edição do ano aconteceu em oito de novembro, no Condomínio Recanto das Lagoas, no bairro Lagoa das Pedras, subdistrito de Guarus; houve 1.010 atendimentos. “Para 2026, as perspectivas são positivas e promissoras”, projeta a coordenadora do programa, Linda Mara Silva, que acredita na continuidade e no aprimoramento de iniciativas bem-sucedidas.

Entre os serviços disponibilizados constam consultas médicas e vacinação. Segundo Linda Mara, a iniciativa ajudou a aliviar a demanda nas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) e garantiu que muitas crianças recebessem vacinas que estavam atrasadas: “Ficamos satisfeitos ao constatar que dois programas da área da saúde receberam ampla aprovação da população”.

A coordenadora se refere aos mutirões de cirurgias e ao programa Morar com Saúde; a constatação foi feita por meio de pesquisa qualitativa conduzida pela Secretaria de Comunicação (Secom): “A lembrança do Morar com Saúde pela população demonstra a relevância e impacto positivo do programa. Manteremos nosso compromisso com o trabalho, o cuidado com as pessoas e a excelência no serviço”.

Linda Mara adianta que o compromisso de intensificar a responsabilidade e o cuidado com a população em 2026 está garantido: “O Morar com Saúde tem sido um diferencial de atendimentos prestados à população campista. O projeto surgiu da ideia de levar serviços de saúde para as comunidades dos condomínios e conjuntos habitacionais; foi aprovado pela Câmara Municipal”.

PRIMEIRA EDIÇÃO - De acordo com a coordenadora, a iniciativa se deu após a pandemia da Covid-19, em 2020, visando atender às necessidades de saúde das pessoas que evitaram buscar atendimento médico durante a o auge da doença: “Em 14 de maio de 2022, no Parque Santa Clara, foi realizada a primeira edição, que já atendeu mais de 40 mil pessoas”.

A partir de então, Linda Mara lembra que o programa se expandiu, oferecendo mais do que a população solicitava, e implementou um cadastro de saúde: “Esse cadastro, desenvolvido com a colaboração da Atenção Básica, da Secretaria de Saúde, e outros profissionais, visa identificar as principais necessidades de saúde da população, como diabetes, pressão alta e problemas psicológicos”.

O programa evoluiu, incorporando novas áreas e especialidades médicas no cadastro, com base nas necessidades da população: “Inicialmente focado em necessidades básicas, houve expansão para incluir saúde animal, questões legais, tabagismo e, principalmente, saúde mental, além de outras especialidades como oftalmologia”, ressalta a coordenadora.

Ela conclui que a partir do diálogo com a população, o questionário cadastral foi sendo gradualmente aprimorado: “Dessa forma, o programa se desenvolveu, guiado pela escuta ativa da população e suas necessidades. As palavras que definem nosso trabalho são gratidão e responsabilidade, além do compromisso com as pessoas. A equipe demonstrou um profissionalismo incrível, com dedicação, mesmo sob chuva ou sol”.