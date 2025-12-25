No dia a dia, agentes do CCZ visitam residências orientando e eliminando possíveis focos de proliferação - Foto Divulgação

Publicado 25/12/2025 16:10

Campos – Seja limpa ou suja, não se deve deixar água parada nos imóveis, para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e zika vírus. A recomendação é do Centro de Controle de Zoonozes (CCZ) de Campos dos Goytacazes (RJ), alertando que período entre outubro e maio é o mais propício para o aumento da dengue e outras arboviroses.

Normalmente, o CCZ desenvolve ações durante o ano; mas, já intensifica, com o objetivo de evitar que o popularmente conhecido “mosquito da dengue” prolifere, especialmente em residências que ficarão fechadas durante as festas de fim de ano e férias escolares: “É o momento em que muitas famílias aproveitam para viajar ou se ausentar por alguns dias, observa o coordenador do Programa Municipal de Controle de Vetores (PMCV), Claudemir Barcelos.

“Os cuidados são necessários porque a fêmea do Aedes aegypti precisa extrair do sangue humano proteínas que ajudam na produção dos ovos e, com isso, ela vive em locais com alta concentração humana ou ao redor de imóveis”, explica reforçando que o combate ao mosquito deve ser permanente, porque a dengue é uma doença grave.

O Aedes gosta de locais com água limpa e parada, mesmo em objetos pequenos que acumulam água da chuva, como tampas de garrafa, copo descartável e até cascas de ovos. Barcelos frisa: “Por isso, é importante eliminar qualquer tipo de criadouro”. Ele lembra que dados do Ministério da Saúde apontam que 80% dos focos são encontrados dentro das residências.

Além de incentivar a população no empenho ao combate do mosquito, o CCZ orienta que, entre os cuidados para proteger a parte interna da casa e evitar a procriação do mosquito estão tampar os ralos e fechar as tampas dos vasos sanitários; verificar se caixa de descarga sanitária está bem vedada; manter aquários tampados ou telados.

REFORÇO SEMANAL - Também devem ser evitadas plantas aquáticas, ou lavar o recipiente com esponja a cada troca de água que deve ser feita uma vez por semana; além de limpar a bandeja externa da geladeira; e tonéis de água para consumo humano fechados ou telados: “Na área externa deve-se verificar se a caixa d’água está bem fechada; limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado”, realça o coordenador.

Outros cuidados importantes são colocar areia nos pratos de planta; limpar e guardar as vasilhas de alimentação dos pets; limpar as calhas; cobrir a piscina; recolha e acondicione o lixo do quintal, deixando os recipientes de lixo bem tampados; guardar pneus, garrafas, baldes, galões de água, regadores virados para baixo e de preferência em locais cobertos; mantenha cisternas e tanques fechados ou telados.

Barcelos enfatiza que as medidas devem ser reforçadas semanalmente: “Se a viagem for por mais de sete dias, o morador deve verificar a possibilidade de alguém inspecionar o quintal para identificar e eliminar possíveis focos que possam surgir enquanto estiver fora. O CCZ continua com as ações diariamente, inclusive com a realização de mutirões às sextas-feiras”.