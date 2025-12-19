Carla Caputi ressalta lisura e transparência da administração e competência das equipes na elaboração das contas - Foto Divulgação

Carla Caputi ressalta lisura e transparência da administração e competência das equipes na elaboração das contas Foto Divulgação

Publicado 19/12/2025 17:28

São João da Barra – Por unanimidade, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou, nessa quinta-feira (18), as contas do governo de São João da Barra, referentes ao exercício financeiro de 2024. O relator foi o conselheiro Rodrigo Nascimento, que votou favorável sem restrição, sendo acompanhado pelos demais.

A prefeita Carla Caputi comemora que o parecer conclui as contas da primeira gestão dela, de 2022 a 2024, com aprovação unânime pelo tribunal: “Mais uma vez, a seriedade e o nosso compromisso com a eficiência e responsabilidade são reconhecidos “. Ela destaca a operação dos setores de Fazenda, Controladoria de Auditoria e Controle Interno e Procuradoria.

A prefeita avalia que o trabalho de todos os setores foi fundamental, na elaboração do relatório de prestação de contas: “A subsecretária de Contabilidade da Secretaria de Fazenda, Luciana Batista, e as contadoras Elaizi Machado e Valdinéia Ferreira (todas servidoras efetivas, aprovadas no concurso de 2019) foram ao Tribunal de Contas nesta quinta para acompanhar a votação”.

Em seu voto, Rodrigo Nascimento relata que a gestão municipal superou o mínimo constitucional de investimentos na Educação e na Saúde, cumpriu os limites de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), além de apontar superávit financeiro. Reforçando a opinião de Carla Caputi, Luciana Batista atribui o resultado à competência da equipe técnica da prefeitura.

ETAPA FINAL - “O trabalho que vem sendo desenvolvido por toda equipe está trazendo resultados importantes e significativos para o município ano após ano”, realça a subsecretária pontuando: “Mais uma vez nossas contas são aprovadas por unanimidade pelo TCE, o que evidencia a seriedade e o nosso compromisso com uma gestão eficiente e responsável”.

Elaizi Machado comenta que o papel estratégico do servidor público na correta execução orçamentária, na prestação de contas, no atendimento às diligências do órgão de controle e na implementação de rotinas administrativas alinhadas às boas práticas de governança e gestão fiscal responsável.

Valdinéia Ferreira enfatiza que o resultado foi fruto de um trabalho diário, executado com empenho e dedicação durante o exercício financeiro de 2024. Cabe agora à Câmara Municipal o julgamento final. A contadora lembra que os relatórios de 2022 e 2023 já foram aprovados pelo legislativo que seguiu a recomendação do TCE, também aprovando por unanimidade.