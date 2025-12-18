A reunião dessa quarta-feira envolveu equipes das secretarias operacionais, com a força de segurança e pessoal dos eventos Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
Alinhamento para o período de verão no Farol é definido por gestores municipais
Equipes operacionais já realizaram visitas técnicas à praia campista e, na reunião, discutiram e listaram as possíveis pendências
Governo de Campos deposita o 13º nesta sexta-feira e salários no dia 29
Pagamento corresponde à segunda parcela (primeira foi paga dia 30 de junho); terceirizados recebem o mensal dia 23
Educação da rede municipal conquista quatro prêmios em feira estadual
Evento aconteceu no final da semana, no Rio de Janeiro; município vai representar o estado na Feira Nacional de Ciências
Malha cicloviária de Campos considerada aliada do transporte sustentável
Município tem malha de mais de 60 quilômetros, 20 implantados pela prefeitura; são 28 ciclofaixas e 14 ciclovias
Assistência Social de Campos inaugura a segunda Residência Inclusiva
Nova unidade está localizada no centro da Cidade; Nova Iguaçu e São Gonçalo também dispõem da ferramenta
Hemocentro recebe o apoio de 30 igrejas em movimento para doação de sangue
Organizada pela Associação Evangélica de Campos, campanha foi iniciada sexta-feira e vai até esta segunda no HRC
