A reunião dessa quarta-feira envolveu equipes das secretarias operacionais, com a força de segurança e pessoal dos eventos - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

A reunião dessa quarta-feira envolveu equipes das secretarias operacionais, com a força de segurança e pessoal dos eventos Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 18/12/2025 17:54

Campos – Focados na temporada de férias do Verão 2026 na praia do Farol de São Tomé (com programação extensa nos meses de janeiro e fevereiro), em Campos dos Goytacazes (RJ), gestores das secretarias operacionais, responsáveis diretos pela estruturação e programação, articulam as definições.

Os alinhamentos das ações têm sido discutidos em reuniões pontuais; mais uma aconteceu nessa quarta-feira (17), no auditório do Centro Administrativo José Alves de Azevedo (sede da prefeitura), cuidando das últimas pendências. O coordenador do Verão 2026, secretário de Governo Ruy Crispim, resume as pautas discutidas durante o encontro.

“Fizemos uma reunião administrativa com as equipes das secretarias operacionais, com a força de segurança, mas também com o pessoal dos eventos, sendo muito produtiva”, pontua o secretário ressaltando que foi priorizada a organização da temporada: “Estamos muito animados para o verão, que promete ser incrível”.

Crispim lembra que as equipes operacionais chegaram a realizar duas visitas técnicas em Farol, visando garantir o bom funcionamento de seus equipamentos: “A programação do verão está na fase final de fechamento e seguirá, assim como nos anos anteriores, formato tradicional, com atividades ao longo dos meses de janeiro e fevereiro”.

O secretário adianta que a estrutura contará com equipamentos como a Tenda Cultural, Casa de Cultura Felix Carneiro, Arena de Esportes e a área dos shows nacionais. Participaram da reunião representantes das secretarias de Segurança e Ordem Pública; Turismo; Comunicação Social.

Também estão envolvidos: Meio Ambiente e Sustentabilidade; Superintendência de Limpeza Pública; Secretaria de Obras e Mobilidade e, ainda, Secretaria de Saúde, Fundação Municipal de Esporte; Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima; Instituto Municipal Trânsito e Transporte; Guarda Civil Municipal e Defesa Civil.