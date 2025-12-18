Wainer Teixeira confirma também que quem presta serviços estará recebendo o mensal na próxima terça-feira - Foto Divulgação

Publicado 18/12/2025 16:50 | Atualizado 18/12/2025 16:50

Campos – “Garantir o pagamento do 13º, antecipar os valores dos prestadores de serviço e manter o calendário em dia é uma forma de respeito e reconhecimento a quem trabalha todos os dias pelo nosso município.”, afirma o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital de Campos dos Goytacazes, Wainer Teixeira, ao anunciar o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores ativos efetivos e ocupantes de cargos comissionados para esta sexta-feira (19).

A primeira parcela foi depositada no dia 30 de junho, junto com o salário de junho, seguindo o calendário anual divulgado pela administração no início deste ano; totalizou R$ 176.594.984,53, tendo recebido (da mesma forma que nesta sexta) os servidores efetivos), comissionados, estagiários, conselheiros tutelares e prestadores de serviço.

“Sabemos o quanto esse recurso é importante para as famílias, especialmente neste período do ano, totalizando um investimento de R$ 60.556.117,16 na economia do município”, realça Teixeira. Quanto aos prestadores de serviços (RPA) ele diz que os salários serão antecipados para terça-feira (23), a oito dias da data prevista normalmente no calendário do governo municipal.

O secretário argumenta que a antecipação visa contribuir para um Natal mais tranquilo e feliz das famílias, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do trabalho e o bem-estar dos profissionais que atuam no serviço público. Sobre a folha mensal dos servidores ativos e inativos estará sendo paga no dia 29.

“A regularidade e a antecipação dos pagamentos demonstram o compromisso da Prefeitura com a responsabilidade fiscal, o planejamento financeiro e o respeito aos servidores e prestadores de serviço”, ressalta Teixeira, lembrando que desde o primeiro governo, o prefeito Wladimir Garotinho vem pagando salários dentro do mês de vencimento, além de benefícios.