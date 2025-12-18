Wainer Teixeira confirma também que quem presta serviços estará recebendo o mensal na próxima terça-feira Foto Divulgação
Governo de Campos deposita o 13º nesta sexta-feira e salários no dia 29
Pagamento corresponde à segunda parcela (primeira foi paga dia 30 de junho); terceirizados recebem o mensal dia 23
