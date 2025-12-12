Bernard Tavares destacou a importância do debate sobre o futuro dos municípios produtores de petróleo - Foto César Ferreira/Divulgação

Bernard Tavares destacou a importância do debate sobre o futuro dos municípios produtores de petróleo Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/12/2025 15:34 | Atualizado 12/12/2025 15:34

Campos/Região - “Conectando Energia, Desenvolvimento e Territórios” resume a proposta do Connex-E 2025, realizado pela Organização dos Produtores de Petróleo (Ompetro) e o governo municipal (através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação), nesta sexta-feira (12), no Campus Centro do Instituto Federal Fluminense (IFF), em Campos dos Goytacazes (RJ).

É o segundo ano que o evento acontece, visando impulsionar o crescimento regional a partir da energia, da economia azul, da inovação e da articulação entre poder público e iniciativa privada. O prefeito de Carapebus, Bernard Tavares, destacou a importância do debate sobre o futuro dos municípios produtores e lembra que a Ompetro, da qual é vice-presidente, começa a se expandir para outros estados, estando prestes a passar de 13 para 19 municípios filiados.

Uma das pautas do evento, os movimentos políticos que tentam distribuir os royalties do petróleo dos municípios produtores para todos os municípios do Brasil foram criticados por Tavares: “Não é de hoje que somos lesados. Recebemos uma compensação pelos impactos ambientais e sociais que são gerados pela exploração de petróleo. É muito fácil falar dos bônus, mas também precisamos falar dos ônus”.

O prefeito lembrou que este ano houve uma queda de 21% no repasse dos royalties aos municípios produtores. O deputado federal Caio Vianna também se manifestou: “Campos tem uma diversificação muito grande em sua capacidade energética, e isso é fundamental para atrair investimentos para que o município volte a figurar como um grande produtor de energia do país”.

Júlio Lopes, também parlamentar federal, concordou, reforçando que Campos tem uma representação forte no Congresso Nacional e que ele acredita na continuidade do petróleo enquanto ativo de grande importância, mesmo diante do advento das energias renováveis. “A vida acontece nos municípios”, realçou o subsecretário estadual adjunto de Economia do Mar, Marcelo Felipe Alexandre.

“Vivemos este momento decisivo, com os recursos do petróleo sendo reduzidos”, assinalou o subsecretário avaliando a discussão importantíssima para debater a transição energética para o desenvolvimento regional continuar crescendo, mesmo com o declínio da produção de petróleo”.

APOSTA ACERTADA - Secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Inovação de Campos e executivo da Ompetro, Marcelo Neves pontuou que o Connex-E foi uma aposta acertada, reunindo os diversos atores do setor de óleo e gás para debater desafios comuns e possibilidades diante do declínio da produção: “Estamos fortalecendo nossa luta, que é a luta de Campos e dos municípios produtores”.

Evaristo Pinheiro, presidente da Associação Brasileira de Refino Privado (RefinaBrasil), defendeu que os municípios precisam de mais olhar e mais protagonismo para além da produção e exportação de petróleo. Os debates envolveram também o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; reitor do IFF, Victor Saraiva; CEO da Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP), Márcio Serra Bezerra.

Também prestigiaram a iniciativa o presidente do Conselho Regional da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), Francisco Roberto Siqueira; CEO do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), Roberto Ardenghy; e os procuradores do Estado do Rio de Janeiro Gustavo Amaral e Paulo Henrique Mainier. Quatro rodas de conversa foram programadas.

INTEGRAÇÃO - Os temas foram “O futuro da Bacia de Campos”; “Royalties 4.0: Novos Caminhos para os Municípios Produtores”; “Economia Azul: O Mar como Fronteira de Inovação e Negócios”; e “Novas Energias Expandem a Economia do Rio”. Houve ainda Rodada de Negócios, integrando pequenos negócios, fornecedores regionais e grandes empresas do setor de energia e infraestrutura.

O Connex-E teve patrocínio da RefinaBrasil, Porto do Açu; Vanuza Sampaio Advogados Associados; Infra Farol de São Tomé; Sicoob Fluminense; Prime Sol Engenharia Solar e Trópica. Além da prefeitura de Campos, apoiaram a realização: Firjan, Sebrae, IFF, Costa Doce Convention & Visitors Bureau, Femac Móveis e Express Mídia Urbana; com apoio especial do Grupo IMNE, Unimed, Polar Group Blinda e ZTMov Transporte e Logística.

O apoio institucional coube à Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar; Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP); Associação Brasileira das Empresas de Bens e Serviços de Petróleo (AbesPetro); Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo e Gás (ABPIP); e Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Bicombustíveis (IBP).