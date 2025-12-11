Nicole concluiu a prova dos 100m livre ao no tempo de 57,80, o melhor do campeonato que termina nesta sexta-feira Foto Divulgação
Recordista juvenil no estadual de natação é campista, campeã pelo Flamengo
Nadadora conquista o bicampeonato na prova de 100m livre, cinco dias depois de o irmão também ser bi no estadual petiz
Ajuste na definição de gratificação tem critério formalizado com base no TCE
Entendimento do Tribunal de Contas define justificativa para projeto de lei aprovado nessa terça-feira pela Câmara
Novo simulado visa procedimentos em casos de acidentes no Heliporto Farol
Ação está programada pela Infra Operações Aeronáuticas, para a tarde desta quarta-feira, focada também em capacitação
Decoração de Natal transforma o centro da cidade em misto de luz e encanto
Lançamento aconteceu nessa segunda-feira, pelo prefeito Wladimir Garotinho, com expressiva participação popular
Segurança Pública e Guarda repreendem "rolezinho" no Farol e discutem verão
Operação Ruído Zero aconteceu sábado, com 13 motos apreendidas; reunião sobre outras demandas ocorreu na quinta
Atleta de Campos é bicampeão estadual de natação na prova dos 50m costas
Aos 12 anos, Lucca Thuin competiu pelo Flamengo, no Campeonato Estadual Petiz de Natação; foram quatro dias de disputas
