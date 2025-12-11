Nicole concluiu a prova dos 100m livre ao no tempo de 57,80, o melhor do campeonato que termina nesta sexta-feira - Foto Divulgação

Nicole concluiu a prova dos 100m livre ao no tempo de 57,80, o melhor do campeonato que termina nesta sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 11/12/2025 14:41

Campos – Cinco dias depois de o irmão Lucca, de 12 anos, ter conquistado o bicampeonato estadual petiz, na prova de 50m costas, pelo Flamengo, Nicole de Thuin, 15 anos, também foi bi, na prova dos 100m livre, ao concluir a prova no tempo de 57,80 fazendo o melhor tempo do campeonato . Ambos são de Campos dos Goytacazes (RJ).

A prova aconteceu nessa quarta-feira (10); a atleta ainda conquistou outra medalha de ouro no revezamento 4x200m livre, ao lado de Maria Luiza Navarro, Thaynara Lago e Gabrielle Cinelli, também flamenguistas. Organizado pela Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro( FARJ), o evento será encerrado nesta sexta-feira (12).

A competição continua até sexta-feira (12) quando Nicole retornará na piscina (do Vasco da Gama) para as provas de 50m borboleta e 100m medley. No primeiro dia do campeonato, terça-feira (9), ela foi medalhista de prata duas vezes, nos 100m borboleta e no revezamento 4x100 medley misto; além de 4° colocada nos 200m livre. Cerca de 500 atletas participam do certame juvenil.

A nadadora tem na coleção mais de 300 medalhas, entre ouro, prata e bronze. Também atleta da seleção do Estado do Rio, ela sonha representar o Brasil nas Olimpíadas ou na Copa do Mundo, seguindo a trajetória do pai, Raphael de Thuin, ex-atleta da seleção brasileira, que conquistou quatro títulos mundiais.