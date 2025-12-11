Tânia Alberto explica que a criação da licenciatura atende a um compromisso firmado pelo governo federal - Foto Carlos Grevi/ Seduct

Publicado 11/12/2025 16:31

Campos - Profissionais formados na Licenciatura em Educação do Campo também serão contemplados no concurso do ensino público, que o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) prepara, para preenchimento de 1.000 vagas imediatas para professores, além de cadastro reserva, para atuação na rede municipal de ensino.

A seleção será realizada sob a Lei de Cotas, garantindo reserva de vagas para pretos, pardos, indígenas e quilombolas. O último concurso para professores e pedagogos havia sido realizado em 2012. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), destaca que Campos é pioneiro no estado do Rio na inclusão dos profissionais de educação do campo em concurso público.

Entre os cargos que requerem a licenciatura estão os de professores com habilitação em Ciências, Geografia, História e Matemática, conforme especifica o edital publicado no Diário Oficial de cinco de dezembro. O articulador pedagógico das Políticas de Educação do Campo na Seduct, Marcelo Cavalcante, assinala que é uma conquista construída com mais de 12 anos de luta, resistência e mobilização pela valorização da profissão e pela garantia de direitos.

“A política educacional vem sendo transformada, na inovação, na inclusão e equidade na superação das desigualdades”, avalia realçando que “essa vitória reafirma a força do movimento da Educação do Campo, que segue fazendo história na defesa de uma educação pública, democrática, contextualizada e comprometida com os povos do campo, das águas e das florestas”.

A secretária Tânia Alberto afirma que a criação da licenciatura atende a um compromisso firmado pelo governo federal ao instituir a Política Nacional de Educação do Campo: “Esta ação passou a incentivar a oferta de cursos de formação de professores nas diversas áreas do conhecimento, voltados especialmente para o Ensino Fundamental nos anos finais e, de maneira ainda mais significativa, para o Ensino Médio”.

REAL ADEQUAÇÃO - Tânia explica que essas licenciaturas acabavam não sendo contempladas nos concursos públicos para as áreas do conhecimento, tal qual estão habilitadas: “A grande dificuldade era exatamente ter professores que se adequassem àquela realidade e desejassem permanecer no campo, tendo em vista as grandes dimensões territoriais do município”.

Na opinião da secretária, ao contemplar esse perfil profissional em um concurso público está sendo consolidada estratégia de permanência de professores para garantir o direito de aprender dos alunos que estão no campo: “A inclusão destes profissionais no novo concurso promove uma real adequação, pois serão contratados professores preparados tecnicamente para trabalhar a dimensão do ser e viver no campo” .

As inscrições serão abertas dia 29 de dezembro e permanecem até 28 de janeiro, com taxa de R$ 110 para todos os cargos. De acordo com o edital, deverão ser feitas exclusivamente pela internet, abrindo oportunidades para pedagogo, professor de Educação Infantil e Anos Iniciais, além de docentes dos Anos Finais nas áreas de Artes, Ciências, Educação Física, Ensino Religioso, Geografia, História, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática e Libras. A prova está prevista paraoito8 de março.