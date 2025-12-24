Wladimir considera a nova orla um espaço que proporciona qualidade de vida, e anuncia mais investimentos - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 24/12/2025 14:41

Campos – O primeiro parque pet público de Campos dos Goytacazes (RJ) será construído em frente ao quartel do Exército, em Guarus. O anúncio foi feito na noite dessa terça-feira (23), pelo prefeito Wladimir Garotinho, durante inauguração da primeira etapa da nova orla do subdistrito. Ele estava acompanhado da primeira-dama Tassiana Oliveira e da mãe, a ex-prefeita Rosinha Garotinho,

A cerimônia contou com a presença de autoridades e moradores do subdistrito. “Estamos marcando mais um importante avanço na requalificação urbana e na valorização da região, encerrando a primeira etapa da Orla de Guarus. Assim que a equipe retornar das férias, as obras continuam para que a gente conclua toda a orla”, afirma Wladimir.

Um dos pontos que chama atenção é o totem "Eu amo Guarus", utilizado por muitos para fotografias. O prefeito ressalta gratidão, por estar encerrando o ano com mais uma entrega à população e ratifica que a segunda etapa da obra terá continuidade após o recesso da empresa responsável, que concederá férias coletivas aos trabalhadores no início de janeiro. As novidades serão a implantação de um letreiro e o espaço para animais.

“O letreiro deverá se tornar um novo cartão-postal de Guarus e a criação do primeiro parque pet público de Campos, em frente ao Exército, oferecerá um espaço adequado para lazer de cães e gatos”, confirma acrescentando que Guarus terá ainda um campo de futebol sintético, no bairro Jardim Carioca, atendendo moradores das proximidades da Vila Olímpica e da comunidade Madureira.

“Além da entrega da orla, outras ações estão em andamento na região, como o início da construção do campo de grama sintética em frente à Escola Municipal Luiz Sobral”, reforça Wladimir antecipando que novas inaugurações já estão previstas para os próximos meses, incluindo o Centro de Saúde de Guarus, com entrega programada para o dia 19 de janeiro.

UTILIZAÇÃO ANTECIPADA - “O projeto da orla foi pensado para atender quem vive a região no dia a dia, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento urbano e social de Guarus”, realça o secretário de Obras, Urbanismo e Mobilidade, Fábio Ribeiro. Ele avalia que o investimento vai além da infraestrutura.

“O governo municipal está promovendo mais qualidade de vida, incentivando o lazer, a prática esportiva e a ocupação positiva dos espaços públicos”, enfatiza Ribeiro pontuando que a obra vem transformando um importante trecho da margem esquerda do Paraíba do Sul, entre as pontes Barcelos Martins e General Dutra.

O secretário destaca que muitas pessoas já vinham aproveitando a pista de caminhada, andando de bicicleta: “Moradores do subdistrito começaram a desfrutar das partes prontas da orla, antes da inauguração, utilizando o espaço para ciclismo, corridas e caminhadas, acompanhando de perto a mudança no visual e na dinâmica do local”.