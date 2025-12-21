As ações foram iniciadas em um período de atenção redobrada, marcado pelo aumento do volume de chuvas - Foto Divulgação

As ações foram iniciadas em um período de atenção redobrada, marcado pelo aumento do volume de chuvas Foto Divulgação

Publicado 21/12/2025 15:36

Campos – Buscando garantir segurança hídrica para a população e melhor escoamento das águas pluviais em dias de chuvas intensas, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural de Campos dos Goytacazes (RJ) está intensificando a limpeza de canais. A ação visa também evitar alagamentos pela cidade e reduzir insetos e problemas relacionados a zoonoses.

Os trabalhos tiveram início quarta-feira (17), no Canal do Queimado, localizado entre a Usina do Queimado e a Avenida Nilo Peçanha. O secretário Almy Junior assinala que o serviço tem sido realizado frequentemente, devido ao descarte irregular de lixo: “A intervenção ocorre em um período de atenção redobrada, marcado pelo aumento do volume de chuvas”.

Junior ratifica que a limpeza e desobstrução do canal ajudam a preparar a cidade para episódios de chuva mais intensa e evitar que haja inundações: “Estamos começando a limpeza agora não só por isso; mas, também, porque quando acontece com muita antecedência, sempre tem algum desavisado que joga lixo, realiza esse descarte irregular, descarta esgoto clandestino”.

O secretário lembra que, em 2023, o prefeito Wladimir Garotinho criou um grupo de segurança hídrica, composto por várias equipes da prefeitura e como, o Comitê do Baixo Paraíba, e as Secretarias de Defesa Civil (que realiza os diagnósticos), Agricultura, Obras, e de Meio Ambiente, que trabalham na questão da segurança hídrica da cidade, como drenagem.

“Esse canal (Queimado) sempre esteve entupido, e nós temos feito esse trabalho periodicamente e tem diminuído”, pontua Junior acentuando que, mesmo assim, quando ocorre o acúmulo de água das chuvas é porque tem lixo nas galerias: “Principalmente nas grelhas na parte superior, onde encontramos sempre bastante lixo”.