As ações foram iniciadas em um período de atenção redobrada, marcado pelo aumento do volume de chuvas Foto Divulgação
Agricultura inicia a limpeza dos canais prevenindo contra alagamentos
A ação busca melhorar o escoamento das águas pluviais, principalmente em ocasiões de chuvas intensas
Situações climáticas geram queda de 16% na safra da cana no norte/noroeste
Coagro avalia desafios em 2025; aponta que o ano de 2024 também foi marcado por desafios agrícolas e financeiros
TCE aprova as contas de 2024 do governo de São João da Barra por unanimidade
Relator destaca que foram cumpridos os limites em Educação, Saúde, gasto com pessoal, entre outros pontos na LRF
Alinhamento para o período de verão no Farol é definido por gestores municipais
Equipes operacionais já realizaram visitas técnicas à praia campista e, na reunião, discutiram e listaram as possíveis pendências
Governo de Campos deposita o 13º nesta sexta-feira e salários no dia 29
Pagamento corresponde à segunda parcela (primeira foi paga dia 30 de junho); terceirizados recebem o mensal dia 23
Educação da rede municipal conquista quatro prêmios em feira estadual
Evento aconteceu no final da semana, no Rio de Janeiro; município vai representar o estado na Feira Nacional de Ciências
