O Centro de Imunização informa que os postos funcionam diariamente e o momento é ideal para organizar a caderneta Foto Divulgação

Publicado 22/12/2025 10:07

Campos - Manter as vacinas em dia é fundamental para garantir proteção individual, evitar surtos de doenças transmissíveis e cumprir exigências sanitárias de outros países. O alerta é da Secretaria de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) que, por meio do Centro de Imunização e Testes de Triagem Neonatal, ressaltando a importância de atualizar vacinação antes das viagens de férias.

O coordenador do Programa Municipal de Imunização, Leonardo Cordeiro, orienta que o ideal é atualizar vacinação com antecedência: “A vacina demora, em média, 15 dias para começar a produzir anticorpos. Por isso, é importante não deixar para a última hora. Quem toma a dose hoje só começa a ter proteção cerca de duas semanas depois”.

Leonardo reforça que, durante as férias, com crianças e adolescentes em casa e postos funcionando diariamente, este é o momento ideal para colocar a caderneta em ordem. Entre as vacinas mais importantes para quem vai viajar, especialmente para o exterior, ele aponta a contra febre amarela, constada no Certificado Internacional de Vacinação exigido por alguns países.

“Se a pessoa toma a vacina hoje e viaja amanhã, não há tempo para que ela faça efeito. Há países que só aceitam o certificado dentro de prazos específicos, e isso já causou problemas para muitos viajantes”, pontua o coordenador observando que o aplicativo Meu SUS Digital já disponibiliza o certificado no formato correto para apresentação nas fronteiras.

MEU SUS DIGITAL - Segundo Leonardo, a dose aplicada nas unidades já entra automaticamente no sistema: “No Meu SUS Digital, o usuário consegue baixar o PDF com o certificado internacional de forma rápida e segura: “A atenção deve ser redobrada para crianças e adolescentes, especialmente porque, durante as férias, eles frequentam locais com maior circulação de pessoas, como clubes, praias, parques e viagens em família”.

São mais comuns no período as doenças transmitidas de pessoa para pessoa, como Covid-19 e as cobertas pela tríplice viral, são mais comuns nesse período. De acordo com o coordenador, se adultos de até 59 anos não têm comprovação das doses da tríplice viral, também podem se vacinar. O médico realça que é fundamental a prevenção, também com a atenção voltada para a chegada do verão, quando aumenta o alerta para a dengue.

“É comum o aumento de focos de dengue, entre janeiro e fevereiro. Por isso, é um bom momento para que crianças e adolescentes atualizem o calendário vacinal contra a doença”, ratifica acentuando que outro ponto importante é a proteção contra meningite ACWY, indicada especialmente para adolescentes.

DOSES ACESSÍVEIS - ACWY é uma vacina meningocócica conjugada quadrivalente que protege contra quatro tipos da bactéria Neisseria meningitidis (A, C, W e Y).: “A meningite também é transmitida por contato direto. Com os jovens em casa e os postos funcionando regularmente, é uma excelente oportunidade para colocar as doses em dia”.

Os reforços em adultos também são recomendados, para praticar atividades ao ar livre. “A vacina contra o tétano precisa do esquema completo, com três doses, e depois um reforço a cada dez anos”, frisa o coordenador detalhando que, em caso de acidentes, mordidas de animais ou ferimentos com objetos contaminados, esse prazo cai para cinco anos.

“É fundamental que o viajante esteja atento. Todas as vacinas disponíveis no Calendário Nacional de Imunização estão acessíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município”, enfatiza insistindo: “Os postos estão funcionando diariamente e a população precisa ficar atenta e a atualizar a caderneta de vacinação antes de viajar, seja para destinos nacionais ou internacionais”.