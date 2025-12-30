A unidade da Cândido Mendes de Campos dos Goytacazes tem meio século e está instalada no Parque São Caetano - Foto Divulgação

A unidade da Cândido Mendes de Campos dos Goytacazes tem meio século e está instalada no Parque São Caetano Foto Divulgação

Publicado 30/12/2025 18:08

Campos – Com 11 unidades físicas no Estado do Rio de Janeiro – uma delas em Campos dos Goytacazes - e cerca de 40 polos de ensino à distância (EAD) em nível nacional, a Universidade Candido Mendes (UCAM) articula a programação dos 124 anos de fundação (comemorados em junho próximo) oferecendo cursos gratuitos de extensão, on-line, sobre primeiro emprego, promoção e realocação profissional.

Trata-se uma instituição tradicional com forte atuação nas áreas humanas e sociais, focadas em graduações e pós-graduações presenciais e a distância. A Assessoria de Comunicação (Ascom) pontua que 2026 já começa com presente para quem deseja estudar e vencer na vida profissional.

“A Candido Mendes está oferecendo três mil vagas gratuitas para cinco cursos on-line (com certificado), ao vivo, com duas horas de aula para cada curso”. Segundo a divulgação, todos serão gravados e disponibilizados na página da UCAM, até o dia 20 de março: “O primeiro curso ocorrerá em 19 de janeiro, às 19h, com o tema Mercado de Trabalho e Processo Seletivo”.

Na sequência, dia 21, no mesmo horário, o tema será Currículo e Marca Pessoal; 26, Entrevistas de Emprego: Domine a Conversa; 28, Inteligência Artificial (IA) a Seu Favor; e 2/2, Competências e Permanência no Mercado. Cada aluno receberá material complementar para estudar, até o dia 10 de janeiro. Inscrições devem ser feitas através de https://lp.candidomendes.edu.br/carreiras, onde também estão os detalhes.

UNIDADE DE CAMPOS - A Ascom resume que Mercado de Trabalho e Processo Seletivo trata de uma visão geral do mercado, carreiras do futuro, tipos de vagas e como identificar oportunidades. Marca Pessoal cuida da elaboração de currículo eficaz e uso de palavras-chave. Já o curso Entrevistas de Emprego foca linguagem corporal, tom de voz e vestuário.

Quanto à Inteligência Artificial, orienta como utilizar ferramentas para otimizar a busca por vagas, aprimorar a escrita do currículo e simular entrevistas. Competências e Permanência no Mercado define mapeamento de competências técnicas e comportamentais da área de atuação e a mentalidade de aprendizado contínuo.

Com sede na Avenida Anita Peçanha, 100, Parque São Caetano, a unidade da Ucam de Campos, na região norte, foi instalada em 1975, três anos depois da de Itaperuna, no noroeste fluminense. Surgiu da expansão programada para a década de 70, desenvolvendo programas de formação técnico-científica e cursos de Administração de Empresas. Levantamento mais recente aponta cerca de 1.780 alunos.