A unidade da Cândido Mendes de Campos dos Goytacazes tem meio século e está instalada no Parque São Caetano Foto Divulgação
Universidade marca 124 anos de criação oferecendo três mil cursos grátis
Comemoração será em junho, mas, primeiro curso está programado para 19 de janeiro; todos serão on-line, assim como inscrições
Universidade marca 124 anos de criação oferecendo três mil cursos grátis
Comemoração será em junho, mas, primeiro curso está programado para 19 de janeiro; todos serão on-line, assim como inscrições
Governo de Campos paga servidores sem necessidade de usar os royalties
Marco é considerado histórico, desde 1990, quando município começou a receber valores provenientes da produção do petróleo
Acic defende ações efetivas no combate a assaltos e roubos no centro comercial
Associação observa que período de verão deixa a cidade mais vulnerável; Guarda e 8º BPM apontam estratégia integrada
Assistência Social de Campos avalia ações focadas nas pessoas em situação de rua
Município desenvolve programas e disponibiliza locais de acolhimentos; quadro e ações foram avaliados no final da semana
Morar com Saúde já atendeu mais de 40 mil pessoas desde o lançamento
Serviços são prestados à população mais carente de Campos, em parcerias com várias secretarias e repartições públicas
CCZ desdobra ações contra o "mosquito da dengue" e busca apoio da população
Órgão alerta que período entre outubro e maio é o mais propício para o aumento da doença e de outras arboviroses
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.