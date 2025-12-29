Preocupado, Maurício Cabral diz que acompanha uma sensação de abandono e insegurança que afeta a todos Foto Divulgação
Acic defende ações efetivas no combate a assaltos e roubos no centro comercial
Associação observa que período de verão deixa a cidade mais vulnerável; Guarda e 8º BPM apontam estratégia integrada
Acic defende ações efetivas no combate a assaltos e roubos no centro comercial
Associação observa que período de verão deixa a cidade mais vulnerável; Guarda e 8º BPM apontam estratégia integrada
Assistência Social de Campos avalia ações focadas nas pessoas em situação de rua
Município desenvolve programas e disponibiliza locais de acolhimentos; quadro e ações foram avaliados no final da semana
Morar com Saúde já atendeu mais de 40 mil pessoas desde o lançamento
Serviços são prestados à população mais carente de Campos, em parcerias com várias secretarias e repartições públicas
CCZ desdobra ações contra o "mosquito da dengue" e busca apoio da população
Órgão alerta que período entre outubro e maio é o mais propício para o aumento da doença e de outras arboviroses
Nova Orla de Guarus é inaugurada e terá primeiro parque pet de Campos
Segunda etapa das obras começa em janeiro e terá também letreiro; espaço para cães e gatos será em frente ao Exército
Saúde de Campos mantém estratégia para atualização de vacinação
Orientação da secretaria é focada no período de férias escolares e na importância da atualização antes das viagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.