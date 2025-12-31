Vera Cardoso alerta para a importância de evitar petiscos com preparo duvidoso na praia e orienta sobre água de coco - Foto Visa/Divulgação

Vera Cardoso alerta para a importância de evitar petiscos com preparo duvidoso na praia e orienta sobre água de coco Foto Visa/Divulgação

Publicado 31/12/2025 15:30

Campos - Com oito detectores de metais em pórticos, um deles na entrada do palco principal, na área da Marinha, onde serão realizados todos os shows principais previstos para a temporada de verão, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ)estruturou o reforço de diversos serviços para o Show da Virada, com o cantor Tiee, na praia do Farol de São Tomé, nesta quarta-feira (31).

O Réveillon no balneário será aberta às 22h e marca o início da programação do Verão 2026 na praia campista , que contará também com os tradicionais trios elétricos. A Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL) destaca que o DJ Kauã Braz antecede à apresentação de Tiee, e adianta, para sábado (3) a princesinha do pagode MaLu.

O cantor Apollo estará na primeira animação do trio elétrico da temporada, domingo (4); enquanto Felipe Araújo, é o show principal do dia 10, no palco oficial, e Jack Fiaes comandará o trio, com o axé baiano, dia 11, a partir das 16h. Está definido, ainda, que no Lagamar, haverá atrações todas as sextas-feiras, a partir da próxima (2), com o grupo Elas Sambam.

Seguindo a tradição, além dos shows e trios, estão confirmados tenda cultural; programação esportiva; Casa de Cultura; Domingo em Família. A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública também reforçou a estrutura, instalando mais oito câmeras de monitoramento em pontos estratégicos da praia, que vão somar às 18 já existentes; além da base móvel do Centro de Controle Operacional (CCO).

REFORÇO PERMANENTE - A Guarda Civil está com esquema especial para auxiliar no ordenamento e fiscalização, envolvendo 150 agentes por dia aos finais de semana. O secretário de Segurança, Rodrigo Ibiapina, resume que uma das ações previstas será a Operação Ruído Zero, durante todo o verão. Sobre os detectores de metais, ele assinala que já estarão funcionando nesta quarta-feira.

“Os equipamentos seguirão em funcionamento durante toda a temporada de verão, como reforço permanente ao controle de acesso do público”, realça Ibiapina lembrando que nos anos anteriores, a revista era feita com detectores manuais, conhecidos como bastão, procedimento eficaz, mas que depende de abordagem individual e pode sofrer variações conforme o fluxo de pessoas.

“Com os pórticos, a inspeção passa a ocorrer de forma padronizada nos acessos, já que todos os visitantes precisam atravessar o equipamento, o que amplia a precisão na triagem e reduz a margem de erro”, explica acentuando que os detectores estarão distribuídos entre os portões de entrada, com a finalidade de organizar o acesso e manter a agilidade, principalmente nos horários de maior movimentação para os shows.

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - “As equipes de segurança atuarão no ordenamento do público e na orientação durante a passagem pelos equipamentos”, frisa orientando: “É importante que o público chegue com antecedência para o primeiro show e evite levar objetos que possam ser barrados na revista”. A de Vigilância Sanitária (Visa) também está atenta e recomenda evitar alimentos muito gordurosos.

Não deixar comida exposta ao sol, prática muito comum entre os banhistas à beira-mar, é outra orientação da diretora do departamento, Vera Cardoso de Melo. Ela alerta quanto ao cuidado com a procedência desses alimentos, manuseio, temperatura e o tempo de exposição ao sol, já que estão suscetíveis à proliferação de microrganismos, o que pode colocar a saúde de quem consome em risco.

Segundo Cardoso, o ideal é evitar petiscos com preparo duvidoso na praia, priorizando locais com licença sanitária: “Aquele camarão que vem no palito é um alimento extremamente perigoso, porque está fora de refrigeração; outro alimento perigoso é o espetinho de queijo, que muitas vezes fica armazenado em isopor, onde é difícil manter a temperatura, e sem as condições higiênicas necessárias”.

FORMATO DO GELO - Outra observação da diretora é quanto à necessidade de consumir água potável e gelo feito com água filtrada: “O gelo próprio para ingestão geralmente possui formato cilíndrico com o centro oco, furado. Ele é produzido com água filtrada, sendo muito utilizado nos bares e restaurantes diretamente nas bebidas, no preparo de sucos,

drinks e coquetéis.”

De acordo com a diretora, o gelo com formato de escamas ou triturado é inadequado para ingestão, por não ser preparado com água filtrada: “Ele é indicado apenas para gelar bebidas em garrafas e latas, serpentinas de chopp e na conservação de alimentos embalados ou pescados. Avalie visualmente o gelo quando for comprar e evite uma possível contaminação. Observe a coloração, o odor e se há sinais visíveis de sujidades”.

Ela chama atenção também para a água de coco: “O problema advém do gelo que é colocado no carrinho, porque se não for filtrado, pode trazer problema para o consumidor; é aconselhável sempre abrir o coco na hora do consumo. Em caso de irregularidades, a população pode denunciar através do site oficial da Vigilância Sanitária (https://vsa.campos.rj.gov.br/). O anonimato é garantido".