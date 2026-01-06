Rodrigo Carvalho acompanha a equipe da Assistência Social no atendimento às famílias prejudicadas Foto Jhonatan Lopes/Divulgação
Assistência Social e Defesa Civil fazem mapeamento para atender famílias
Articulação acontece com foco em problemas causados pelas chuvas; houve quedas de árvores e residências atingidas
Pagamentos já têm datas definidas em Campos, mantidas no mês trabalhado
Calendário foi anunciado nesta segunda-feira, pelo prefeito Wladimir Garotinho; salários de janeiro serão depositados dia 30
Vendas no Réveillon animam ambulantes para a temporada de verão no Farol
Ambulantes iniciam temporada otimistas; sistema de segurança da praia é reforçado com câmeras de reconhecimento facial
Orientações focadas em veículo de tração animal visam seguir portaria
Iniciativa está programada para os dias seis e sete de janeiro; envolve vários órgãos municipais, além do Sest/Senat
Oito detectores de metais em pórticos reforçam sistema de segurança
Equipamentos começam a operar no Réveillon, na praia do Farol, e serão mantidos instalados durante a temporada de verão
Universidade marca 124 anos de criação oferecendo três mil cursos grátis
Comemoração será em junho, mas, primeiro curso está programado para 19 de janeiro; todos serão on-line, assim como inscrições
