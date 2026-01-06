Rodrigo Carvalho acompanha a equipe da Assistência Social no atendimento às famílias prejudicadas - Foto Jhonatan Lopes/Divulgação

Publicado 06/01/2026 13:47

Campos – O ano começa com chuvas intensas em Campos dos Goytacazes (RJ), com registros de quedas de árvores, algumas ruas alagadas e residências atingidas. A Secretarias de Defesa Civil, juntamente com a de Assistência Social e Cidadania, faz mapeamento e cadastro dos moradores e prestam assistência aos que ficaram mais sacrificados.

Segundo a Defesa Civil, há várias ocorrências de queda de árvores em trechos de rodovias e vias de ligação no município, com foco em pontos que exigiam intervenções para garantir a segurança e a mobilidade; também aconteceu deslizamento de barreira na estrada que faz a ligação entre a RJ 228 e a localidade de Murundu.

No entanto, não há registro de nenhuma situação grave. Nesta terça-feira (6), chove desde a madrugada; mesmo sem grande volume, motoristas e moradores estão sendo orientados a redobrar a atenção ao trafegar por áreas com risco de queda de árvores e movimentação de terra, principalmente após períodos de instabilidade.

Em caso de necessidade, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, disponível para registro de ocorrências e solicitação de atendimento. Segundo o secretário de Assistência Social, Rodrigo Carvalho, a secretaria está dando suporte às famílias atingidas: “As equipes técnicas, com apoio Defesa Civil, percorreram ruas do Parque Santa Rosa e do Jardim Carioca, em Guarus; fizeram levantamentos e entregaram cestas básicas e água potável”.

Rodrigo aponta que algumas famílias dos dois parques tiveram suas casas e quintais atingidos pela água da chuva: “A Defesa Civil solicitou o nosso apoio para o mapeamento e identificação dos moradores. Além disso, estamos oferecendo ajuda humanitária, garantindo dignidade nesse momento complicado. O auxílio a essas famílias vai continuar nos próximos dias”.