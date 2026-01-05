Frederico Paes e Wladimir destacam os servidores como patrimônios e afirmam que todos são prioridades - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 05/01/2026 20:09

Campos – “Servidor público é o principal patrimônio do nosso governo e pagar em dia é uma obrigação”. Esta é a filosofia do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, que divide a responsabilidade com o vice, Frederico Paes, desde a primeira gestão. Nesta segunda-feira (5), ele divulgou o calendário de pagamento dos salários para o ano de 2026.

“Conforme tem sido priorizado desde a primeira gestão, neste ano os salários continuarão a ser pagos dentro do mês trabalhado”, ratifica Wladimir resumindo que no cronograma também constam as datas de pagamento das duas parcelas do 13º salário, que continuam sendo pagas em junho e dezembro, conforme vem sendo feito nos últimos anos.

A primeira folha do ano (referente a janeiro) será paga dia 30, seguindo o previsto no calendário. Ao todo, são mais de 30 mil trabalhadores, entre ativos, aposentados, pensionistas, cargos comissionados, estagiários, conselheiros tutelares e prestadores de serviço, a maioria do quadro permanente, como os concursados.

O calendário define as seguintes datas: janeiro, dia 30; fevereiro, 27; março, 31; abril, 30; maio, 29; junho , 30; julho, 31; agosto, 31; setembro, 30; outubro, 30; novembro, 30; dezembro , 31. “Estamos mantendo os pagamentos dentro do mês completado, embora, por lei, os salários podem ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado”, assinala o prefeito.

DIREITOS GARANTIDOS - Wladimir lembra que sua administração vem procurando ofertar os direitos dos servidores, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Frederico Paes reforça que a filosofia de Wladimir e dele é que a valorização dos trabalhadores municipais tem prioridade e que não se pode de forma alguma atrasar o pagamento do servidor.

Paes relata que os servidores de Campos vêm tendo assegurada a garantia dos seus direitos e enumera: “Regularização do pagamento; 13º salário em dia e antecipado; Auxílio-Alimentação; pagamento do Auxílio-Funeral, das férias e rescisões, que estavam em atraso; criação do Estatuto da Guarda Civil Municipal; adequação dos pisos de várias categorias”.

São citados, ainda, avanço das “letrinhas” (progressão horizontal), atualizada a cada dois anos e previsto no Plano de Cargos e Salários, e que estava em atraso, novo piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes Comunitários de Endemias; enquadramento funcional dos Agentes de Serviços Gerais concursados, que atuam na Administração Direta, Fundação Municipal de Saúde e Fundação Municipal da Infância e da Juventude.