A UBS Pet tem como foco ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais e fortalecer a saúde pública Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 07/01/2026 14:54

Campos - Oferecendo atendimentos gratuitos de baixa complexidade - como consultas clínicas, vacinação antirrábica, curativos, radiografia, aplicação de medicações e orientações preventivas -, a Unidade Básica de Saúde Pet (UBS Pet) de Campos dos Goytacazes (RJ) registra 31.728 atendimentos em dois anos de instalação, completados neste mês.

Entre cães e gatos, a média diária de assistidos vai de 60 a 70. A unidade é consolidada como uma das principais políticas públicas de bem-estar animal do município, tendo como foco ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais e fortalecer a saúde pública. O responsável técnico do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e da UBS Pet, Marcelo Maeda, avalia que a iniciativa representou um avanço importante para o município.

“A UBS Pet permite que tutores de todas as classes sociais tenham acesso a atendimento veterinário gratuito, prevenindo o agravamento de doenças e promovendo a posse responsável”, destaca Maeda acentuando que a unidade (que funciona na Rua Sílvio Fontoura nº 81, Parque João Maria) também tem papel estratégico no controle de zoonoses, como raiva, esporotricose e leishmaniose, ao atuar de forma integrada com o CCZ.

“Com vacinação, vermifugação e atendimentos preventivos, reduzimos o risco de surtos que poderiam atingir também a população humana. A UBS Pet complementa o trabalho do CCZ e amplia a cobertura em áreas mais vulneráveis”, observa assinalando que outro impacto importante é a contribuição para a redução do abandono de animais.

ECONOMIA INDIRETA - “Com acesso ao atendimento e orientações, muitos tutores deixam de abandonar seus pets por falta de recursos ou informação”, relata Maeda frisando que animais bem cuidados têm menos chances de serem deixados nas ruas: “Além disso, as orientações sobre castração e adoção ajudam no controle populacional de forma ética e responsável”.

O veterinário avalia ainda que a iniciativa gera economia indireta ao município, ao reduzir custos com resgates, atendimentos emergenciais e problemas urbanos relacionados a animais abandonados: “Os dois anos da UBS Pet reforçam o compromisso do município com uma cidade mais saudável, humana e responsável com os animais”.

A estrutura foi preparada para atender animais de pequeno porte, com quatro consultórios, sala de triagem, sala de coleta, recepção, além de áreas técnicas como sala de radiografia, sala de atendimento infectocontagioso, almoxarifado, sala administrativa e dependências para funcionários. ”Não só melhora a vida dos animais, mas também fortalece a saúde pública, promove inclusão social e contribui para uma cidade mais sustentável e compassiva”, enfatiza Maeda.