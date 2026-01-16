O atendimento será no Cras de Farol de São Tomé, localizado na Travessa Francisco Neto s/n, no Rádio Velho - Foto Divulgação

O atendimento será no Cras de Farol de São Tomé, localizado na Travessa Francisco Neto s/n, no Rádio Velho Foto Divulgação

Publicado 16/01/2026 16:04 | Atualizado 16/01/2026 16:47

Campos - Um Mutirão de Atualização e Inclusão do Cadastro Único para 1083 famílias de pescadores artesanais listadas pela Colônia de Pescadores do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), está sendo anunciado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, para os dias 20, 21 e 22 de janeiro. A iniciativa visa regularizar pendências de documentos.

A partir do procedimento, todos estarão aptos a terem acesso ao programa Seguro-Defeso, essencial para o período de defeso, quando ocorre suspensão da pesca para preservação das espécies. O atendimento será no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Farol, na Travessa Francisco Neto s/n (Rádio Velho), aberto às 9h.

Os detalhes podem ser conferidos no portal da prefeitura; mas, o coordenador do Cadastro Único em Campos, Antônio Crespo, adianta que deverão ser apresentados: documento oficial com foto - RG, Carteira de Identidade Nacional (CIN) e Carteira de Trabalho; CPF; Certidão de Nascimento para menores de 18 anos (caso não tenha RG ou a CIN); Comprovante de Residência.

Serão aceitos digitais de CIN, RG, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Título de eleitor (com biometria cadastrada). “Nos três dias nós vamos atender essas famílias que constam na listagem que foi repassada pelo representante da Colônia de Pescadores. Esse atendimento será feito dentro do Cras do Farol”, ratifica Crespo.

O coordenador afirma que toda equipe do setor estará mobilizada, “para dar conta de atender todo mundo e sanar essa situação das famílias pescadoras artesanais”. Ele frisa que, desde novembro de 2025, pescadores artesanais estão obrigados a fornecer dados biométricos e estar inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para receber o seguro-defeso.

“Essa exigência foi estabelecida pela Medida Provisória 1.323/2025”, pontua explicando que esta será mais uma ação de atualização do Cadastro Único de extrema importância para a população realizada pela Assistência Social: “Agora, especificamente para as famílias que vivem da pesca artesanal”.