Ao lado de Wainer Teixeira, Wladimir exibe resumo do planejamento para próxima convocação dos concursados Foto César Ferreira/Divulgação
Cadastro de reserva terá 84 convocados, parte para reforçar a Guarda Municipal
Administração Direta lista 40; convocações ainda serão publicadas no Diário Oficial, juntamente com exigências para a posses
Golpes virtuais para lavagem de dinheiro têm 12 denunciados pelo Gaeco/MPRJ
Investigações em Campos apuraram que há movimentação superior a R$ 120 milhões, obtidos com crimes patrimoniais
Santo Padroeiro da Baixada Campista é festejado há mais de 290 anos
Programação foi aberta sexta-feira e vai até dia 15, com missas, shows, cavalgada e chegada dos romeiros à Igreja de Santo Amaro
Futuro sustentável para município tem projetos debatidos em Campos
Pauta foi focada em recuperação de nascentes, transição energética e fomento de economia verde, visando qualidade de vida
Decreto que altera tributação para as empresas provoca questionamentos
Publicado dia 29 de dezembro, decreto que reduz incentivos fiscais federais, com corte linear de 10% na maioria dos benefícios
Educação corre risco de ficar sem receber R$30 milhões no ano em Campos
Motivo é a perda de prazo para aprovação de uma lei específica que estaria na Alerj desde 2022; preocupação é coletiva
