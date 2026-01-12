Ao lado de Wainer Teixeira, Wladimir exibe resumo do planejamento para próxima convocação dos concursados - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/01/2026 20:55

Campos – A Guarda Civil Municipal (GCM) de Campos dos Goytacazes (RJ) receberá reforço de 44 agentes, oriundos do concurso homologado em abril de 2025., que ofertou 195 vagas, sendo preenchidas, à época, 151. Ao todo, serão convocados 84 aprovados nos últimos concursos públicos; os demais (40) irão ocupar cargos da Administração Direta.

Os anúncios foram feitos nesta segunda-feira (12), pelo prefeito Wladimir Garotinho, acompanhado do Secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira. Ele explica que as convocações fazem parte do Cadastro de Reserva e ainda serão publicadas no Diário Oficial, assim como as exigências para a posse.

O prefeito lembra que o processo seletivo foi composto por prova objetiva; avaliação biopsicossocial; teste de aptidão física; exames de saúde; exame toxicológico; avaliação psicológica; investigação social e curso de formação: “As 84 vagas estão disponíveis em virtude da quantidade de vagas previstas nos editais dos concursos que não foram preenchidas”.

Teixeira frisa que serão convocados conforme a ordem de classificação divulgada no resultado final dos certames: “O concurso da GCM ofertou, ao todo, 195 vagas, e 151 agentes estão em exercício. Já o concurso da Administração Direta ofereceu 85 vagas para técnico fazendário; auditor fiscal de tributos; assistente de controle interno; analista de controle; contador e analista de sistemas”.

QUATRO CONCURSOS - As provas foram realizadas em janeiro de 2024. Estão definidas, na convocação do cadastro de reserva, três vagas para analista de controle interno; 16 para auditor fiscal de tributos; 12 para contador; três para assistente de controle interno e seis para técnico fazendário: “Desde que deu início à gestão, em 2021, o prefeito Wladimir Garotinho autorizou a realização de quatro concursos públicos”, pontua o secretário.

Ele detalha que o primeiro foi em 2023, para o cargo de Educador Social da Fundação Municipal da Infância e da Juventude (FMIJ), preenchendo 96 vagas; Guarda Civil foi o segundo; Administração Direta o terceiro: “O mais recente é o da área da Educação, com inscrições abertas até 28 de janeiro; marca a retomada dos concursos para professores e pedagogos”.

O secretário assinala que o edital para Educação contempla vagas pedagogo; professor de educação infantil e anos iniciais e professores dos anos finais, nas áreas de artes, ciência, educação física, ensino religioso, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática e libras: “Uma das novidades é a inclusão de profissionais formados em Licenciatura em educação do campo”.