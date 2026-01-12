Wladimir foi recebido pelo pároco Renan Valetim e adiantou articulação para revitalização da Praça de Santo Amaro - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 12/01/2026 17:08 | Atualizado 12/01/2026 17:30

Campos – Tradicionalmente marcada por fé, devoção, caminhada de romeiros, em um percurso de 40 quilômetros, a Festa de Santo Amaro, em Campos dos Goytacazes (RJ), chega à 293ª edição com programação aberta sexta-feira(9), com passeio noturno e missa.

O encerramento será na próxima quinta-feira (15), dia da celebração do Padroeiro da Baixada Campista, com missas, procissão, atrações culturais, esportivas e turísticas, como cavalgada, ecotrilha, cavalhada, além de shows locais e nacionais. “Preparamos uma vasta programação religiosa e cultural, com a participação da comunidade e de toda igreja”, resume o subsecretário de Turismo, Edvar Chagas Júnior.

Sábado (10) aconteceu, no distrito de Santo Amaro, a abertura da Exposição de Carros Antigos; além de shows com Juliano & Mariano e Samara Souza. Nesse domingo (11) houve Cavalgada da Fé; missa; Leilão; rodeio e show com Tamirys Chagas. Até quinta-feira haverá missas todos os dias. Para esta segunda-feira (12) está programado Rodeio, às 20h. Nesta terça-feira (13), após a missa, haverá Evangeliza Show; Rodeio; e show Ministério Novo .

A programação segue: quarta-feira (14), Santa Missa; 3ª Tratorata, saindo de São Martinho;

missa; hasteamento do mastro com apresentação da Lyra Santo Amaro; Show Padre Max.

Quinta-feira (15), Dia de Santo Amaro, Santa Missa (1h), celebrada pelo padre Gustavo Ammar, abre as atividades seguidas com mais duas (às 3h e às 5h).

Às 6h terá alvorada; três missas (7h, 9h e 11h); chegada dos romeiros; outra missa; Desfile das Bandeiras; Cavalhada; procissão com apresentação da Lyra Santo Amaro; santa Missa; Evangeliza Show; e Show Thiago Brado. Este ano também vamos contar com algumas igrejas funcionando durante toda a noite, no percurso da caminhada, ajudando na acolhida dos fiéis e peregrinos”, afirma Edvar.

PREFEITO PRESENTE - Na manhã de sábado, o prefeito Wladimir Garotinho visitou o distrito, acompanhando a abertura da programação; conversou com o pároco do Santuário de Santo Amaro, Renan Valetim, moradores e conheceu a estrutura do rodeio da Companhia de Rodeio Tony Nascimento. “Estamos tendo uma grande festa, a maior dos últimos 15 anos”, comenta.

O prefeito destaca os três dias de rodeio com a Companhia Tony Nascimento e resume a programação: “Programamos show local e show nacional católico com o cantor Thiago Prado, que tem mais de um milhão e meio de seguidores nas suas redes sociais. É um grande show para o dia 15, dia do padroeiro da Baixada”.

Wladimir adianta que negocia com o Santuário de Santo Amaro e a Diocese de Campos a revitalização da praça com os brinquedos ao lado do Santuário: “Tem uma área que pertence à paróquia; padre Renan vai conversar com o Bispo Dom Roberto para que a igreja possa ceder essa área para o município fazer uma praça com academia para o idoso, brinquedos para as crianças”.

O pároco Renan destaca que a prefeitura sempre apoia a festa do Padroeiro da Baixada: “Agradeço a presença do prefeito, como também pela ajuda que a prefeitura sempre dá à festa de Santo Amaro, com todos os organismos do município atuando, reforçando os serviços no distrito. Nossa parceria é para o crescimento da comunidade”.