Planejamento de trânsito e interdições de ruas para o início do programa foram definidos nessa quarta-feira Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
Projeto define 119 ruas asfaltadas em Campos a partir de segunda-feira
Obras serão executadas em parceria da prefeitura com o governo do estado, por meio do "Asfalto na Porta"
Centro de Saúde de Guarus cede espaço para a Policlínica da Família
Inauguração aconteceu nessa terça-feira, em espaço onde funcionava como Centro de Saúde do subdistrito
Segunda edição do Festival Goitacá de Cinema está focada no norte/noroeste
Evento está programado para seis a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra; inscrições vão até 30 de fevereiro
Cadastro de reserva terá 84 convocados, parte para reforçar a Guarda Municipal
Administração Direta lista 40; convocações ainda serão publicadas no Diário Oficial, juntamente com exigências para a posses
Golpes virtuais para lavagem de dinheiro têm 12 denunciados pelo Gaeco/MPRJ
Investigações em Campos apuraram que há movimentação superior a R$ 120 milhões, obtidos com crimes patrimoniais
Santo Padroeiro da Baixada Campista é festejado há mais de 290 anos
Programação foi aberta sexta-feira e vai até dia 15, com missas, shows, cavalgada e chegada dos romeiros à Igreja de Santo Amaro
