Planejamento de trânsito e interdições de ruas para o início do programa foram definidos nessa quarta-feira Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 15/01/2026 17:00

Campos – Por meio do projeto “Asfalto na Porta”, a Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) vai asfaltar 119 ruas do município, totalizando 66.908 mil metros de extensão de vias pavimentadas. As obras começam na próxima segunda-feira (19), em parceria com o Governo do Estado, na Rua Antônio Manoel, que liga os bairros Parque Rosário, Turfe Clube e Tarcísio Miranda.

O anúncio foi feito nessa quarta-feira (14), pelo prefeito Wladimir Garotinho, adiantando que a primeira etapa contará com serviços de pavimentação, fresagem, sinalização horizontal e vertical e recomposição de calçadas com acessibilidade em 10 ruas.

As vias a serem contempladas são Antônio Manoel; São Lino; Doutor Beda; Doutor João Maria (da Avenida 28 de Março até a Viveiros Vasconcelos); Visconde de Itaboraí (após Viveiros de Vasconcelos até a Avenida Arthur Bernardes); Santo Antônio; Itaperuna; José Naked (duplicada); Ricardo Quitete; e Siqueira Campos.

O planejamento de trânsito e interdições para o início do programa foram avaliados nessa quarta-feira, durante reunião do secretário de Obras, Urbanismo e Mobilidade, Fábio Ribeiro, com representantes da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). As primeiras ruas a serem pavimentadas são Antônio Manoel e a São Lino.

TRABALHO COORDENADO - “A Antônio Manoel passará por intervenção completa na sua pavimentação, sinalização e acessibilidade já a partir desta segunda-feira com a realização dos serviços”, confirma Ribeiro apontando que uma novidade é a flexibilização de horário: “Assim vamos conseguir um avanço melhor da obra”.

O secretário resume que a medida garantirá menor interferência no trânsito, inclusive quando necessário em período noturno. Ele ressalta o poder de diálogo do prefeito Wladimir Garotinho, que conseguiu junto ao governador Cláudio Castro a inserção do município no “Asfalto na Porta”. O compromisso do município em divulgar os pontos de interdição é destacado pelo comandante da GCM, Wellington Levino.

“Faremos um trabalho coordenado entre a GCM, o IMTT e os órgãos de comunicação para que a população receba com antecedência os trechos interditados e as alternativas viárias para a melhor circulação”, comenta Levino. A reunião envolveu, ainda, o vice-presidente do IMTT, Davi Alcântara; subsecretário de Mobilidade, Sérgio Mansur, entre outros.