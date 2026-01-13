A trajetória da atriz e cantora campista Zezé Motta inspirou a criação de uma das mostras competitivas do festival - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 13/01/2026 19:44

Campos - Com cinco mostras competitivas - Brasileira, Internacional, Zezé Motta, Olhares do Interior e Cabrunquinho - e a inédita Informativa Futuro do Clima, o II Festival Internacional Goitacá de Cinema está, desde essa segunda-feira (12), com as atenções voltadas para o norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro.

A realização é da Quiprocó Filmes, por meio da Lei Rouanet e do Ministério da Cultura, com patrocínio da Ferroport, sendo aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. Também tem parceria cultural e educacional com a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), em Campos dos Goytacazes.

As inscrições (100% gratuitas) vão até 20 de fevereiro, no link @festivalgoitaca ou www.quiprocofilmes.com.br. O festival está programado para seis a 11 de agosto, em Campos e São João da Barra. Os participantes concorrem ao Troféu Cabrunco. Diretor geral do evento, Fernando Sousa realça a programação.

“Contará ainda com o II Seminário de Cinema e Audiovisual do norte/noroeste, Programa de Formação, Cine Market Goitacá e ativações turísticas em cidades da região”. Sousa destaca que mais do que exibir filmes, o evento propõe um espaço de formação, debate e articulação, conectando produção audiovisual, território e o debate sobre políticas públicas.

“O objetivo é estimular novas vocações produtivas e fortalecer o cinema como ferramenta de expressão, memória e transformação social no interior do estado”. Sousa detalha que a trajetória do festival é marcada por um impacto profundo já em sua estreia, quando se consolidou como um motor da economia criativa e da representatividade no interior fluminense.

ZEZÉ MOTTA - “Em sua primeira edição, o evento recebeu a inscrição de 793 filmes de diversas nacionalidades, dos quais 61 obras foram selecionadas pela curadoria para compor a grade oficial”, lembra lembrando que, ao longo de 26 sessões de cinema gratuitas, o festival atraiu um público superior a 1.500 espectadores, promovendo o acesso democrático à sétima arte.

Um dos momentos mais emblemáticos do evento frisado pelo diretor foi a homenagem à atriz e cantora campista Zezé Motta: “Sua trajetória inspirou a criação de uma das mostras competitivas do festival, que leva seu nome e é dedicada exclusivamente a fortalecer a diversidade e a representatividade étnico-racial e de gênero no cinema brasileiro”.

Sousa assinala que a Quiprocó Filmes é uma produtora audiovisual independente que em 2026 completa 10 anos de história. “Sediada no Rio de Janeiro e filial em Campos, criamos imagens atentas às histórias, emoções e afetos, a partir de diferentes vozes, transformando a maneira que as pessoas vêem suas próprias vidas e os diferentes elementos da nossa cultura”.