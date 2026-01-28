Bruno Dauaire avalia que as unidades representam um avanço significativo para a segurança pública regional Foto Divulgação
Novas unidades da PM garantem mais segurança pública na região norte
Governador anunciar 16 novas unidades operacionais; três para beneficiar Campos, São Francisco e São João da Barra
Novas unidades da PM garantem mais segurança pública na região norte
Governador anunciar 16 novas unidades operacionais; três para beneficiar Campos, São Francisco e São João da Barra
Ministério Público recomenda ensino digital e município aponta iniciativas
Promotoria diz que medida é prevista em Resolução do Conselho Nacional de Educação; Campos resume providências já adotadas
Estado do Rio "abre as portas" para mais de 22 mil imigrantes venezuelanos
Parte está em Campos dos Goytacazes e Macaé; expectativa é que aumente, a partir da intervenção dos EUA na Venezuela
Campos é pioneiro em tratamento de menopausa com o uso de hormônios
O modelo é inovador no SUS e já existe em São Paulo; no estado do Rio de Janeiro apenas Campos o desenvolve
Programa adotado pelo HGG contribui para mais eficiência no atendimento
Iniciativa é desenvolvida por meio do Lean nas Emergências, refletindo na qualidade da prestação de serviço à população
Vigilância em Saúde alerta para riscos de doenças provocadas por água de chuva
Acúmulo de água em áreas abertas podem possibilitar condições para a disseminação de agentes infecciosos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.