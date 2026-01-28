Bruno Dauaire avalia que as unidades representam um avanço significativo para a segurança pública regional - Foto Divulgação

Bruno Dauaire avalia que as unidades representam um avanço significativo para a segurança pública regional Foto Divulgação

Publicado 28/01/2026 16:55

Campos/Região – A iniciativa do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de estabelecer a criação de novas unidades operacionais e administrativas da Polícia Militar (PM), reforça articulação do secretário de Habitação e Interesse Social do Estado (e deputado estadual licenciado), Bruno Dauaire, de contribuir para maior segurança pública nos municípios.

Entre as medidas estabelecidas em decreto, pelo governador, estão a modernização e a eficiência administrativa, permitindo que a Polícia Militar tenha um controle mais eficiente do território. Dauaire concorda com a tese de Castro, que “uma polícia mais forte é uma polícia mais presente nas ruas” e acaba de viabilizar um pacote de ações para reforçar a segurança na região norte fluminense.

Desde o 2025, o secretário vem se articulando em defesa da otimização do tempo de alinhamento de atuação da Polícia Militar, de forma desdobrada, às atuais dinâmicas de segurança pública. No início de 2026, ele adiantou algumas demandas praticamente definidas, envolvendo Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.

O secretário falou da implantação do novo Batalhão da PM no subdistrito de Guarus, a instalação das bases do programa Segurança Presente em São João da Barra e São Francisco de Itabapoana e o reforço do policiamento ambiental sanjoanense. Na última segunda-feira (26), o governador confirmou, ao anunciar que a PM vai criar, pelo menos, 16 unidades operacionais e administrativas.

DEMANDA ANTIGA - Castro relacionou todos, citando o 46º BPM em Guarus e (extensivo a São Francisco de Itabapoana), e o 3º BPAM em São João da Barra, na região norte, com o objetivo de tornar a PM mais forte e eficiente para agir e prevenir crimes, como parte do mesmo movimento articulado por Dauaire, com proposta de reduzir a sobrecarga dos batalhões já existentes.

Na opinião do deputado licenciado, as medidas representam um avanço significativo para a segurança pública no norte fluminense: “Em Campos, o batalhão em Guarus vai ampliar a presença policial e reduzir o tempo de resposta em uma das regiões mais populosas do município, atendendo a uma demanda antiga da população”.

Quanto a São João da Barra, o secretário avalia que a implantação do Batalhão de Polícia Ambiental reforça o combate aos crimes ambientais e amplia a atuação do Estado em uma região estratégica: “Já as bases do Segurança Presente, vão garantir policiamento de proximidade, com viaturas, câmeras de monitoramento, bicicletas elétricas e agentes civis sociais”.