Acompanhado de Paulo Hirano e de Tassiana Oliveira, Wladimir descerrou a placa e ressaltou a importância da unidade Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/01/2026 18:45

Campos - “A unidade básica é a porta de entrada, com a Estratégia de Saúde da Família. Quando precisa de especialista, encaminha para a policlínica. Quando precisa, vai para a unidade pré-hospitalar ou para o hospital. É assim que funciona o sistema. A informação correta é fundamental para que as pessoas sejam atendidas no lugar certo”.

A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, focado na Policlínica da Família Dr. Henrique Oliveira, inaugurada por ele na noite dessa terça-feira (13), no subdistrito de Guarus. Ele destaca a importância da unidade, instalada no prédio onde funcionava como Centro de Saúde, na Avenida Bartolomeu Lisandro, no Jardim Carioca.

Dezenas de moradores do bairro prestigiaram; além de familiares do homenageado, Henrique Oliveira, que era pediatra humanitário. Wladimir estava acompanhado da primeira-dama, Tassiana Oliveira; diversos secretários e vereadores. Totalmente reformado, o espaço conta com instalações mais modernas, amplas e adequadas para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O secretário de Saúde, Paulo Hirano, avalia que a policlínica se torna referência para toda a região de Guarus e também para pacientes de outros pontos da cidade: “Resgatamos a saúde do nosso município, não só na estrutura, mas principalmente na assistência. Esta unidade é uma das mais importantes, com mais de 10 consultórios e praticamente todas as especialidades”.

A trajetória de Dr. Henrique Oliveira é lembrada por Wladimir: “Doutor Henrique é celebrado porque ele era o pediatra de Campos naquela época. Quantas e quantas famílias passaram por ele. A casa dele vivia de portas abertas para atender quem precisasse. É importante que a gente preserve a memória das pessoas que dedicaram suas vidas ao bem coletivo”.

DESCENTRALIZAÇÃO - O avanço da cobertura da Estratégia de Saúde da Família no município é realçado pelo prefeito: “Quando assumimos, a cobertura era de apenas 8% do território. Hoje, chegamos a 60%. Campos é uma cidade de grande extensão territorial e esse avanço mostra o quanto estamos trabalhando para fortalecer a atenção primária e evitar a superlotação dos hospitais”.

Representando a família do homenageado, o ex-vice-prefeito de Campos e filho do homenageado, Francisco Arthur de Souza Oliveira, conhecido como Doutor Chicão, representou a família: “Nossa casa vivia com os portões abertos para atender a população carente. Minha mãe ajudava distribuindo remédios para quem não tinha condições. Se ele não foi o maior pediatra dessa cidade, foi certamente um dos maiores. É uma honra muito grande ver o nome dele eternizado em uma unidade tão importante”.

Paulo Hirano enfatiza que a Policlínica da Família Dr. Henrique Oliveira passa a integrar a rede de unidades vinculadas à Subsecretaria de Atenção Especializada em Saúde: “A iniciativa do prefeito Wladimir reforça o compromisso do governo de Campos com a ampliação do acesso, a descentralização dos serviços e a melhoria contínua da qualidade da assistência prestada à população”.