Kassiano Tavares e Wladimir exibiram o projeto nesta terça-feira, para moradores da comunidade - Foto Divulgação

Kassiano Tavares e Wladimir exibiram o projeto nesta terça-feira, para moradores da comunidade Foto Divulgação

Publicado 20/01/2026 21:17 | Atualizado 20/01/2026 21:34

Campos - Limpeza das galerias, implantação de rede de água, calçamento das vias e construção de calçadas padronizadas com acessibilidade. Este é o projeto de infraestrutura apresentado nesta terça-feira (20), pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, para a comunidade conhecida como Invasão de Donana, na Baixada Campista.

O prefeito esteve na localidade e, acompanhado do vereador Kassiano Tavares, exibiu o projeto aos moradores, anunciando que as obras começam ainda neste mês: “Como eu havia anunciado, começam ainda em janeiro as obras na Invasão de Donana. Todas as 12 ruas, de chão, receberão calçamentos”.

A limpeza das galerias já está sendo executada, assim como das galerias: “Vamos também fazer a rede de água, além de calçadas-padrão com acessibilidade”, ressaltou o prefeito que , além de acompanhar o início dos trabalhos básicos, interagiu com os moradores.

“Antes do início definitivo dos trabalhos, terão de ser realizados os serviços preparatórios de drenagem”. Wladimir assinalou que a proposta é melhorar a circulação de pedestres e veículos, reduzir os transtornos em períodos de chuva e ampliar as condições de segurança e acessibilidade no deslocamento diário dos moradores.

Segundo o prefeito, as frentes de serviço seguirão o cronograma de obras do município para o mês de janeiro e o pacote de melhorias na Invasão de Donana prevê restruturação de todas as vias públicas da localidade, que fica no bairro de Donana, próxima da RJ-216, antiga Estrada do Açúcar, de acesso à praia do Farol de São Tomé.