Em casos de dúvidas ou orientações, o interessado deve comparecer à sede do IMTT, na Barão da Lagoa Dourada Foto Vadinho Ferreira/Divulgação
Vistorias para vans, ônibus, transporte escolar e táxis têm calendário definido
IMTT orienta que recolhimento da taxa prevista no Código Tributário do Município deverá ser efetuado antes da vistoria
Descartes perto de aeroporto atraem urubus e causam riscos de acidentes
Situação acontece em Campos, nas proximidades do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto Farol de São Tomé
Comunidade terá 12 ruas reestruturadas com infraestruturas em Campos
Projeto prevê rede de água, calçamento e calçadas com acessibilidade; intervenção começou com limpeza de galerias
Ex-prefeito Arnaldo Vianna é sepultado em clima de muita comoção
Velório aconteceu desde às 6h, aberto à população, no Teatro Trianon; dezenas de simpatizantes foram dar o último adeus
Parceria municipal e federal garante o desdobramento do ‘bairro legal"
Via contemplada recebe estrutura completa, com rede de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e sinalização viária
Mutirão cuidará de regularizar famílias de pescadores para Seguro-Defeso
Medida é organizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania; será do dia 20 a 22 próximos e envolve 1083 famílias listadas
