De dezembro de 2025 a janeiro de 2026, o município registrou a potência instalada de 108.535 kWpico Foto César Ferreira/Divulgação
Município já conta com potência total de 111.164 kWpico, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Gestão de royalties é debatida durante pauta da Ompetro com municípios
Uma série de reuniões com gestores dos municípios produtores de petróleo do estado do Rio foi iniciada pela organização
Novas unidades da PM garantem mais segurança pública na região norte
Governador anunciar 16 novas unidades operacionais; três para beneficiar Campos, São Francisco e São João da Barra
Ministério Público recomenda ensino digital e município aponta iniciativas
Promotoria diz que medida é prevista em Resolução do Conselho Nacional de Educação; Campos resume providências já adotadas
Estado do Rio "abre as portas" para mais de 22 mil imigrantes venezuelanos
Parte está em Campos dos Goytacazes e Macaé; expectativa é que aumente, a partir da intervenção dos EUA na Venezuela
Campos é pioneiro em tratamento de menopausa com o uso de hormônios
O modelo é inovador no SUS e já existe em São Paulo; no estado do Rio de Janeiro apenas Campos o desenvolve
