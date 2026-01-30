Além de segurança aquática, participantes foram orientados sobre disciplina, responsabilidade e companheirismo - Foto Divulgação

Publicado 30/01/2026 18:49 | Atualizado 30/01/2026 18:49

Campos – Focado na prevenção de afogamentos e na formação cidadã, pelo segundo ano seguido, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) promoveu a formatura do Projeto Botinho, na praia do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), nesta sexta-feira (30), formando 112 crianças e adolescentes.

A iniciativa contou com o apoio do Heliporto Farol de São Tomé, governo municipal e Serviço Social do Comércio (Sesc), em cerimônia na arena e campo society Quintal do Rosa, marcando o encerramento de mais uma edição do projeto, que propõe conscientizar o público-alvo sobre segurança aquática.

O Botinho visa ainda promover valores como disciplina, responsabilidade e companheirismo: “O apoio ao projeto reforça o compromisso institucional da concessionária com a segurança e o bem-estar da comunidade local. O heliporto compreende a segurança como um conceito amplo, que vai além da operação aérea”, comenta o superintendente do aeródromo, Rosimar Tavares.

No entendimento de Tavares, o apoio contribui diretamente para a prevenção, para a educação e para a formação de cidadãos mais conscientes. O capitão Marcos Antônio Pimentel observa que, nesta edição, o projeto registrou crescimento no número de participantes: “Esse quantitativo vem aumentando ao longo dos anos”.

FORTALECIMENTO - Na avaliação do militar, o crescimento a cada edição demonstra a confiança que a população deposita na instituição Corpo de Bombeiros. Ele aponta que a maior procura SE concentrou nas faixas etárias de 7 a 14 anos. Foram 45 inscritos na turma Golfinho (7 a 10 anos), 43 na turma Moby Dick (11 a 14 anos) e 24 na turma Tubarão (15 a 17 anos).

“O fortalecimento do projeto está diretamente ligado às parcerias institucionais”, constata Pimentel ressaltando que o apoio da Infra Aeroportos – responsável pela administração do Heliporto Farol de São Tomé - é fundamental para a realização do Projeto Botinho na praia.

“Essa integração entre o heliporto e o poder público local contribui para ampliar o alcance da iniciativa e garantir sua continuidade”, enfatiza o capitão ratificando que a iniciativa é focada em educação preventiva, segurança no mar e primeiros socorros para crianças e jovens de sete a 17 anos durante o verão. As atividades incluem banho de mar, noções de salvamento e educação ambiental.