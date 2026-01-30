Além de segurança aquática, participantes foram orientados sobre disciplina, responsabilidade e companheirismo Foto Divulgação
Corpo de Bombeiros promove formatura do Projeto Botinho na praia do Farol
Com apoios do Heliporto Farol, governo municipal e Sesc, corporação formou 112 crianças e adolescentes nesta sexta-feira
Retomada de voos e investimento federal envolvem aeroporto de Campos
Codemca desdobra articulação pela volta dos voos no Bartolomeu Lisandro; enquanto ministério anuncia investimentos
Campos se mantém segundo no estado como potência em energia solar
Município já conta com potência total de 111.164 kWpico, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Gestão de royalties é debatida durante pauta da Ompetro com municípios
Uma série de reuniões com gestores dos municípios produtores de petróleo do estado do Rio foi iniciada pela organização
Novas unidades da PM garantem mais segurança pública na região norte
Governador anunciar 16 novas unidades operacionais; três para beneficiar Campos, São Francisco e São João da Barra
Ministério Público recomenda ensino digital e município aponta iniciativas
Promotoria diz que medida é prevista em Resolução do Conselho Nacional de Educação; Campos resume providências já adotadas
