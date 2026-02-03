Wladimir recebeu representantes do Sebrae e definiu a implementação do Programa de Inclusão Produtiva - Foto César Ferreira/Divulgação

03/02/2026

Campos – O governo de Campos dos Goytacazes (RJ) investe nas equipes técnicas das unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), visando aprimorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social. Para tanto, acaba de assinar convênio com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A parceria foi firmada nesta segunda-feira (2), por meio da Secretaria de Assistência Social, pelo prefeito Wladimir Garotinho, na sede do governo municipal, com participações do secretário Rodrigo Carvalho; subsecretário, Fagner Azeredo; chefe de gabinete da secretaria, Ruan Barros; coordenador regional do Sebrae na região norte, Guilherme Reche, e as analistas Jessica Rangel e Fabiana Ramos.

Wladimir destaca a importância da iniciativa: “O Sebrae é uma entidade parceira da Prefeitura no desenvolvimento de diversas ações políticas públicas no âmbito da Educação e Qualificação e, agora, na área da inclusão produtiva, em especial para atender famílias em situação de vulnerabilidade social, que tem sido destaque com muitos compromissos, programas e projetos do governo desde o início da nossa gestão”.

Está acordada a implementação do Programa de Inclusão Produtiva, cujo objetivo, ratificado pelo prefeito, é capacitar as equipes dos Cras e Creas em competências técnicas, comportamentais e gerenciais, fazendo com que esses profissionais disseminem a autonomia financeira e a qualificação profissional entre as famílias assistidas.

Fabiana Ramos assinala que a ideia da ação viabiliza, dentro da política de Assistência Social, o desenvolvimento econômico e renda: “A gente trabalha com três vertentes, sendo a gestão estratégica do poder público, através da Secretaria de Assistência como principal ponto focal, para serem criadas ações intencionais para inclusão produtiva”.

CALENDÁRIO - A coordenadora frisa que estarão sendo trabalhados os dados dos equipamentos e as potências do território de maneira estratégica, criando ações priorizadas para o município: “. A Também, trabalhamos o desenvolvimento das equipes de assistência, levando conteúdos comportamentais de liderança e de gestão”.

Em cima das informações coletadas no diagnóstico e nas conversas com as coordenações, Fabiana pontua que é criado um calendário para os beneficiários do CadÚnico, pensando na capacitação deles para gerar incremento de renda. Rodrigo Carvalho diz que as iniciativas se somam às ações já executadas pelo município que beneficiam famílias inscritas no CadÚnico.

“Desde o início do governo Wladimir Garotinho, a Assistência Social vem executando ações e projetos que promovem a autonomia e possibilidade de geração de renda para as famílias atendidas, com a oferta de cursos livres”, relata o secretário ratificando que o novo convênio com o Sebrae é de grande importância, “porque aumenta ainda mais a oferta de capacitações e oficinas ligadas ao empreendedorismo e finanças”.