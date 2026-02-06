O monitoramento em canais e córregos é constante; mas está sendo intensificado nos períodos chuvosos Marina Rufino / Divulgação
Agricultura e Meio Ambiente montam estratégia, visando às fortes chuvas
Além de monitorar áreas historicamente afetadas por acúmulo de água, estratégia é focada em desobstrução de canais
Norte e noroeste do estado com alertas de chuvas fortes até sábado
Na maioria das cidades, ruas ficaram inundadas; em Campos, a Defesa Civil atendeu 11 solicitações de emergência nessa quarta-feira
Exposição propõe a reflexão do público sobre ancestrais de forma interativa
"Automata" estreia nesta quinta; une bordado e mecanismos manuais para refletir sobre ancestralidade indígena
Paraesporte recebe inscrições e anuncia retorno a atividades dia 24 de fevereiro
Projeto sócio-esportivo é considerado o maior voltado para pessoas com deficiência do país; sede é na Uenf, em Campos
Convênio técnico é focado na melhoria do atendimento às famílias carentes
Iniciativa inclui capacitação de equipes dos Cras e Creas e, em seguida, o atendimento direto às famílias atendidas
Corpo de Bombeiros promove formatura do Projeto Botinho na praia do Farol
Com apoios do Heliporto Farol, governo municipal e Sesc, corporação formou 112 crianças e adolescentes nesta sexta-feira
