O monitoramento em canais e córregos é constante; mas está sendo intensificado nos períodos chuvosos Marina Rufino / Divulgação

Publicado 06/02/2026 19:27

Campos – Com a Defesa Civil mobilizada e monitorando a climatologia por conta das fortes chuvas que têm causado transtornos no município, o governo de Campos dos Goytacazes (RJ) também montou estratégia preventiva por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura Rural (Semapi).

O objetivo é minimizar riscos de alagamentos e garantir maior segurança à população. A ação é desenvolvida em conjunto com a Defesa Civil. Os trabalhos tiveram início terça-feira (3) na Tapera 3, atendendo solicitações de moradores da região, onde as equipes realizaram o bombeamento da água acumulada nas ruas.

Com a adoção de medidas para reduzir o volume de água, foi possibilitada a entrada das máquinas, permitindo a execução dos serviços de recuperação da área comprometida. Em seguida, foram providenciados caminhões com material para aterramento, além do uso de patrol e retroescavadeira, viabilizados por meio de convênio com o governo estadual.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), as intervenções são constantes e foram intensificadas, “visando restabelecer as condições de tráfego, garantir a mobilidade dos moradores e minimizar os impactos provocados pelas chuvas na localidade que recebe obras da prefeitura, com a construção de área de convivência”.

A Agricultura ratifica que ao longo dos últimos anos, tem executado serviços contínuos de manutenção, limpeza e desobstrução de canais em áreas historicamente afetadas por acúmulo de água: “Em 2025 e já neste início de 2026, essas ações foram intensificadas, com o objetivo de melhorar o escoamento e reduzir os impactos das chuvas intensas.”.

As equipes da secretaria acompanham de perto pontos estratégicos e canais considerados fundamentais para a drenagem da cidade, como Queimado, Goiabal e Campos-Macaé. “Esse acompanhamento possibilita respostas mais ágeis diante de alterações no volume de chuvas, contribuindo para reduzir transtornos à população”, realça a Secom.