Vitor Mussi explica que um mural foi montado, visando estimular o participante a escrever uma meta para o ano - Foto César Ferreira/Divulgação

Vitor Mussi explica que um mural foi montado, visando estimular o participante a escrever uma meta para o ano Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 10/02/2026 20:12

Campos - Formado por profissionais voluntários de diversas áreas do Hospital Geral de Guarus (HGG), o Projeto Humanizar visa ampliar o atendimento assistencial a todos e fortalecer os vínculos. Todo início de mês o setor de psicologia promove uma roda de conversa e dinâmicas com os funcionários, focada na busca do autoconhecimento e da comunicação de emoções.

No mês de janeiro, foi criada uma exposição no corredor do hospital com informações sobre prevenção à saúde mental. O superintendente do HGG, Vitor Mussi, explica que um mural foi montado para estimular o participante a escrever uma meta para executar durante todo o ano de 2026, em contribuição à sua saúde mental.

“O mês foi marcado ainda pela realização de um bingo interativo para pacientes e acompanhantes que já faz parte da agenda do Projeto Humanizar; o objetivo é estimular o lazer e a cognição do público”. Mussi enfatiza que o hospital está atento a não só tratar o paciente; mas, também, cuidando de quem cuida.

De acordo com a coordenadora de psicologia do HGG, Lia Regina Tinoco, em fevereiro já foi realizado o segundo encontro do ano: “Reunimos funcionários para uma roda de conversa onde pudemos falar de nós mesmos e trocar experiências entre os colegas visando o bem-estar. Tivemos, ainda, um momento de reflexão e meditação”.

Tinoco assinala que o evento é receptivo a todos os funcionários: “Tomamos todo o cuidado para que a troca de informações seja mantida em sigilo para minimizar a exposição”, frisa. A diretora clínica do HGG, Luisa Barreto, adianta que o encontro de março está programado para o dia cinco.

“Saúde mental é um tema que merece destaque o ano todo”, pontua a psicóloga realçando que problemas como ansiedade e depressão não têm data para acontecer: “Quanto mais as pessoas têm uma rede de apoio melhor elas enfrentam as dificuldades e descobrem que têm com quem contar”.