A decisão sobre novas contratações aconteceu nesta segunda-feira, durante reunião entre Wainer e Wladimir - Foto Reprodução

A decisão sobre novas contratações aconteceu nesta segunda-feira, durante reunião entre Wainer e Wladimir Foto Reprodução

Publicado 09/02/2026 21:24

Campos – Ao definir um conjunto de ações focadas no fortalecimento do quadro de servidores efetivos e à melhoria dos serviços prestados à população, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, anuncia a convocação de 256 candidatos aprovados em concurso público para cargos da Administração Direta e da Guarda Civil Municipal.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (9), durante reunião do prefeito com o secretário de Gestão de Pessoas e Governança Digital, Wainer Teixeira. Parte dos candidatos precisará comparecer presencialmente para a realização do exame médico admissional. Já outros deverão se inscrever e participar do Curso de Formação, etapa obrigatória do certame.

Os detalhes serão publicados no Diário Oficial do Município de quarta-feira (11). A convocação abrange também, em atendimento a acordo firmado com a Defensoria Pública, candidatos do concurso de 2008 do então Programa Saúde da Família (PSF).

As 256 convocações estão distribuídas entre os cargos de agente comunitário de saúde (126); técnico em enfermagem (31); auxiliar de consultório dentário (36); técnico de higiene dental (6); e guarda civil municipal (46). Candidatos a agente comunitário de saúde e guarda deverão participar do curso de formação.

RECOMPOSIÇÃO - Trata-se de uma etapa obrigatória, de caráter eliminatório e classificatório, conforme previsto no edital do concurso, sendo obrigatória a matrícula para ambos os cargos. Wainer explica que a participação e a aprovação no curso constituem condições indispensáveis para a continuidade no certame.

Também é fundamental para a posterior convocação para as demais etapas, incluindo nomeação e posse, respeitada a ordem de classificação: “A convocação reforça o compromisso da administração com a valorização do serviço público. Estamos avançando de forma responsável na recomposição do quadro efetivo do município”.

O secretário assinala que está sendo garantido que os aprovados ingressem de acordo com todas as etapas legais: “Isso representa mais eficiência administrativa e melhores condições de atendimento à população”. Quem não puder comparecer no prazo estipulado poderá pleitear a posse em momento posterior.