A decisão sobre novas contratações aconteceu nesta segunda-feira, durante reunião entre Wainer e Wladimir Foto Reprodução
Convocação de 256 novos concursados visa fortalecimento do quadro
Candidatos foram aprovados e concurso público para cargos da administração direta e da Guarda Civil Municipal
Município investe em capacitação dos profissionais da educação infantil
Capacitação acontece através do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil , a partir desta segunda-feira
Agricultura e Meio Ambiente montam estratégia, visando às fortes chuvas
Além de monitorar áreas historicamente afetadas por acúmulo de água, estratégia é focada em desobstrução de canais
Norte e noroeste do estado com alertas de chuvas fortes até sábado
Na maioria das cidades, ruas ficaram inundadas; em Campos, a Defesa Civil atendeu 11 solicitações de emergência nessa quarta-feira
Exposição propõe a reflexão do público sobre ancestrais de forma interativa
"Automata" estreia nesta quinta; une bordado e mecanismos manuais para refletir sobre ancestralidade indígena
Paraesporte recebe inscrições e anuncia retorno a atividades dia 24 de fevereiro
Projeto sócio-esportivo é considerado o maior voltado para pessoas com deficiência do país; sede é na Uenf, em Campos
