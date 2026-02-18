O Complexo Logístico e Industrial está projetado para a divisa entre Farol de São Tomé (em Campos) e Quissamã - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 18/02/2026 21:20 | Atualizado 18/02/2026 21:21

Campos – Bandeira defendida pelo prefeito Wladimir Garotinho desde quando era deputado federal, o Complexo de Barra do Furado, na divisa entre a praia de Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes, com o município de Quissamã, na região norte do estado do Rio de Janeiro, entra em contagem regressiva para começar a se tornar realidade.

No início da noite desta quarta-feira (18), o prefeito anunciou a definição, com investimentos de R$ 900 milhões, cem por cento privados. A expectativa é de que sejam gerados mais de mil empregos qualificados na construção. O início das obras está previsto para março, pelo consórcio BR Off shore e o Banco Fator.

“Sempre lutamos pelo investimento; mas dependia das liberações ambientais e de questões burocráticas”, assinala Wladimir realçando que os impactos ambientais e sociais que o empreendimento poderia provocar aos recursos hídricos e a moradores das áreas de influência direta e indireta foram superados.

Ele lembra que o projeto chegou ter início em 2012: “Mas os recursos eram dos governos federais, do estado e dos dois municípios. Só que, no auge na Lava-Jato, empresas envolvidas caíram na operação e houve a interrupção. Desde então, eu vinha lutando pela retomada. O complexo terá estaleiros e uma grande base de apoio para serviço de reparo e reciclagem de embarcações e desmontagem de plataformas”.

Em dezembro de 2024 o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) concedeu a licença ambiental. Na oportunidade, reforçando suas articulações, Wladimir afirmou que a grande chance de industrialização de Campos estaria do projeto complexo, com potencial para receber o setor offshore e um terminal pesqueiro.

O prefeito ressalta que, a partir da liberação das licenças, foram iniciados os estudos, empresários interessados iniciaram estudos e a apresentação de projetos. Na opinião do prefeito, a definição liberação representa um marco não apenas para Campos e Quissamã; mas para todo o norte fluminense: “Nossa cidade terá uma economia mais forte, com geração de empregos de qualidade para o nosso povo”.