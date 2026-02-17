Abi-Kair reforça que o corpo perde mais líquidos e sais minerais, favorecendo complicações clínicas Foto Reprodução
Cardiologista alerta: bebida alcoólica em excesso deixa saúde vulnerável
Riscos aumentam com o calor, podendo pode elevar a pressão arterial e provocar alterações no ritmo cardíaco,
Cardiologista alerta: bebida alcoólica em excesso deixa saúde vulnerável
Riscos aumentam com o calor, podendo pode elevar a pressão arterial e provocar alterações no ritmo cardíaco,
Agricultura investe na qualificação dos produtores rurais e inicia agenda
Oportunidades são garantidas por meio do programa CapacitAgro, em parceria com o Senar e o Sindicato Rural
Trio elétrico abre o "Carnaval de todos nós", com direito a "mangueirão"
Folia foi animada pelo cantor Apollo, com Wladimir Garotinho comandando o tradicional banho a "mangueirão"
Projetos de Campos ligados a pequenos negócios disputam Sebrae Prefeitura
Governo municipal participa com o Programa do Artesanato Campista e Fundetáxi, focados no empreendedorismo
Atenção Primária de Saúde ganha reforço com reinauguração de Unidade Básica
Entrega da UBSF Santos Dumont foi feita pelo prefeito Wladimir; equipes estão preparadas para visitar as famílias
Nível do Paraíba em Campos diminui 30 centímetros e chuva dá trégua
De 8,72 metros, nível amanheceu com 8,40, nesta quinta-feira; previsão é que continue baixando e tempo se mantenha firme
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.