Abi-Kair reforça que o corpo perde mais líquidos e sais minerais, favorecendo complicações clínicas Foto Reprodução

Publicado 17/02/2026 13:03 | Atualizado 17/02/2026 13:20

Campos – “Intercale a bebida alcoólica com água para evitar a desidratação, e dê pausas para o corpo se recuperar e evitar a fadiga”. A recomendação é do cardiologista Eduardo Abi-Kair frisando que, “com o calor intenso, os riscos aumentam, já que o corpo perde mais líquidos e sais minerais, favorecendo mal-estar, desmaios e complicações clínicas”.

O especialista ratifica que é essencial cuidar da saúde, especialmente em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, que pode causar desidratação, queda da pressão arterial, arritmias e sobrecarga do fígado: “Consumir refeições balanceadas antes e durante a folia, ajuda a manter o metabolismo controlado”.

Alguns sintomas apontados pelo médico como sinais claros da desidratação são: boca seca e pegajosa, sede intensa, urina escura ou em pouca quantidade, além de fadiga ou fraqueza: “É importante beber líquidos, especialmente água, e buscar orientação médica se a desidratação for grave”.

Abi-Kair insiste que “o consumo de álcool pode elevar a pressão arterial (dexa a saúde vulnerável) e provocar alterações no ritmo cardíaco, especialmente em pessoas com doenças cardiovasculares”. Ele reforça que quem já tem pressão alta, arritmia ou outro problema cardíaco precisa ter ainda mais cuidado, pois o consumo em qualquer quantidade pode desencadear complicações mais sérias.

“Para curtir a folia de forma segura, é importante evitar o consumo de álcool, mas caso opte por beber, que seja com moderação, intercalando bebidas alcoólicas com água, alimentando-se bem e respeitando os limites do corpo”, enfatiza acentuando: “Aproveitar o Carnaval com responsabilidade é fundamental para garantir uma festa saudável”.