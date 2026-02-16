Durante os cursos, os alunos receberam diversas orientações, inclusive sobre uso correto de produtos - Foto Marina Rufino/Divulgação

Durante os cursos, os alunos receberam diversas orientações, inclusive sobre uso correto de produtos Foto Marina Rufino/Divulgação

Campos – A formação profissional de produtores e trabalhadores rurais do município, está sendo desenvolvida pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Infraestrutura de Campos dos Goitacazes (RJ), desde o dia 31 de janeiro, por meio do Programa CapacitAgro. A iniciativa acontece em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural do município.

O objetivo é ampliar o acesso à qualificação técnica, promover mais segurança nas atividades do campo e contribuir para o aumento da produtividade e da renda no meio rural. Dividida em duas turmas (31 de janeiro e 2 de fevereiro e 2, 3 e 9 de fevereiro), a capacitação reuniu 10 participantes nos cursos, entre os quais Práticas Seguras na Aplicação de Fitossanitários.

Realizado na localidade de Espírito Santinho, durante o evento, os alunos receberam orientações sobre uso correto de produtos, equipamentos de proteção individual (EPIs), legislação e boas práticas no manejo de defensivos agrícolas. Em outra etapa, entre cinco e sete de fevereiro, 12 se especializaram na Aplicação de Agrotóxicos com Pulverizador Costal, na Fazenda Bonanza Treeagro Florestal.

Nessa formação foram abordadas técnicas de aplicação, regulagem de equipamentos, cuidados ambientais e medidas de segurança no manuseio dos insumos. De acordo com a secretaria, a agenda do CapacitAgro 2026 prevê ainda cursos de combate a cupins, Operação e Manutenção de Trator, capacitações voltadas à área de equídeos.

Estão programadas, ainda, várias outras formações técnicas direcionadas à produção rural e boas práticas agrícolas. A proposta do governo municipal é diversificar o programa e ampliar o número de participantes ao longo do ano, buscando cada vez mais incentivar a qualificação da mão de obra rural no município.