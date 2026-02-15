Wladimir interagiu com os foliões e desejou um carnaval de paz e alegria para todas as famílias Foto reprodução
Trio elétrico abre o "Carnaval de todos nós", com direito a "mangueirão"
Folia foi animada pelo cantor Apollo, com Wladimir Garotinho comandando o tradicional banho a "mangueirão"
Projetos de Campos ligados a pequenos negócios disputam Sebrae Prefeitura
Governo municipal participa com o Programa do Artesanato Campista e Fundetáxi, focados no empreendedorismo
Atenção Primária de Saúde ganha reforço com reinauguração de Unidade Básica
Entrega da UBSF Santos Dumont foi feita pelo prefeito Wladimir; equipes estão preparadas para visitar as famílias
Nível do Paraíba em Campos diminui 30 centímetros e chuva dá trégua
De 8,72 metros, nível amanheceu com 8,40, nesta quinta-feira; previsão é que continue baixando e tempo se mantenha firme
"Projeto Humanizar" é desenvolvido todo mês no HGG, focado em saúde mental
Setor de psicologia do hospital reúne funcionários para conversa sobre o autoconhecimento e a comunicação de emoções
Convocação de 256 novos concursados visa fortalecimento do quadro
Candidatos foram aprovados e concurso público para cargos da administração direta e da Guarda Civil Municipal
