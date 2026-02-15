Wladimir interagiu com os foliões e desejou um carnaval de paz e alegria para todas as famílias - Foto reprodução

Publicado 15/02/2026 13:24

Campos – O cantor Apollo foi o protagonista da folia nesse sábado (14), no carnaval do Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), no trio elétrico que arrastou milhares de foliões durante o dia, do Náutico ao Camping, em um circuito de cerca de quatro quilômetros. O prefeito Wladimir Garotinho prestigiou, comandando o tradicional banho de mangueirão.

Neste domingo(15), a partir das 15h, o trio elétrico terá o comando de Jack Fies; a segunda-feira (16), fica por conta de Nelson Príncipe Negro; na terça- (17), Paulinho Badaloka fecha o Carnaval com chave de ouro. À noite, no Palco Marinha, a cantora Nágella foi a atração, garantindo a folia dos moradores e turistas.

Durante o trajeto, Apollo apresentou , um repertório eclético, com grandes sucessos, animando também quem assistia à passagem do trio, até ao início da noite. O ‘Circuito dos Trios’ tem o nome de Dom Américo, em homenagem ao artista que durante vários anos participou de eventos na praia campista, juntamente com o filho.

“É uma honra estar novamente abrindo o Carnaval de Farol de São Tomé, no Circuito de Trios que leva o nome do meu pai, que deixou um legado ímpar pra gente. Eu ganhei de presente poder continuar levando o legado do meu pai nesse trio lindo e maravilhoso”, comentou Apollo emocionado.

“Que seja um Carnaval de paz e alegria para todas as famílias”, desejou Wladimir que, além do banho de mangueirão na multidão (para aliviar o calor intenso), interagiu com os foliões e cantou com Apollo no trio, que faz parte da programação do ‘Carnaval de Todos Nós 2026’, promovida pelo governo municipal, por meio da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

Na sequência de shows, sempre com início às 22h, Farol terá neste domingo a apresentação de Vem Pra Sambar, no palco oficial; segunda-feira, Copo Cheio; e Só Marrento na terça-feira (17): Só Marrento. Também em Lagoa de Cima, moradores e veranistas estão tendo animação. À noite o grupo Promessa do Samba comandou; neste domingo as atrações são Energia Universitária (21h) e Samba.com (23h).