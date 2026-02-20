Certificados foram entregues pelo prefeito Wladimir Garotinho, durante solenidade nesta sexta-feira - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 20/02/2026 18:24

Campos – A Guarda Civil Municipal (GCM) de Campos dos Goytacazes (RJ) acaba de dar um passo efetivo para se transformar em polícia e desenvolver trabalho ostensivo; é a primeira na região a garantir. Nesta sexta-feira (20), houve a formatura da turma número um do Curso de Armamento e Tiro para o porte funcional dos agentes.

Os certificados foram entregues pelo prefeito Wladimir Garotinho, a 23 formandos, em solenidade na sede administrativa da GCM; também, aconteceu a entrega de seis novas motocicletas e outros equipamentos que auxiliarão no reforço da segurança pública municipal: “É o poder público municipal contribuindo na segurança pública”, comentou o prefeito.

Wladimir estava acompanhado da primeira-dama, Tassiana Oliveira, e frisou: “A legislação federal garante que as guardas podem, sim, se transformar em polícia municipal; então, estamos aqui dando a nossa contribuição; é um sonho da corporação. Nessa primeira turma são 23 agentes, mas vamos dar sequência”.

De acordo com o comandante da GCM, Wellington Levino, Campos é o primeiro município da região norte a estar armada: “No país, nós somos a terceira guarda com o novo regramento da Instrução Normativa (IN) 310, da Polícia Federal. Então, para nós, foi um grande avanço, uma grande conquista e um desafio. Esse desafio foi prazeroso, porque nós vencemos”.

MOTOCICLETAS - Sobre as novas motocicletas, Levino detalhou que os equipamentos fazem parte de um projeto da corporação que possibilitou a liberação de um investimento de aproximadamente R$ 1 milhão, destinado à aquisição de 50 câmeras corporais, três viaturas SUV e seis motocicletas, com foco principal na segurança das escolas.

O comandante resumiu que o material será empregado no Patrulhamento Escolar e na Ronda Escolar, ampliando a presença ostensiva da Guarda Civil Municipal e garantindo mais segurança para alunos, profissionais da educação e toda a comunidade escolar de Campos dos Goytacazes.

Falando em nome da turma, a guarda Priscilla Ribeiro ressaltou a conquista de ser uma das três mulheres que concluíram o curso: “Por trás de toda a conquista, tem muito trabalho, tem muito empenho. Vivemos um momento de transformações, quebra de paradigmas; porque não é apenas chegar e armar a instituição; é toda uma mudança de cultura”.

PROCESSO CRITERIOSO - Priscilla realçou que o treinamento e a capacitação que não são simples: “A arma de fogo está diretamente ligada à proteção da vida; o bem maior que nós temos é a vida. A arma de fogo não é para ser usada como instrumento de poder; ela está aqui para ser usada como instrumento também de prevenção e de cuidado na vida do ser humano”, enfatizou.

Na opinião do secretário municipal de Segurança e Ordem Pública, Rodrigo Ibiapina, o armamento da Guarda representa um reforço na sensação de segurança da população: “É um processo criterioso, detalhado, complexo, trabalhoso, e que vai, obviamente, com todo esse aspecto, trazer mais qualidade, dando habilitações aos agentes”.

Entre as autoridades presentes estava o secretário estadual de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire (deputado estadual licenciado); representantes de outros municípios da região, do Exército, da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia Militar, além de secretários municipais. “Eu não poderia deixar de estar aqui hoje, porque sempre foi um sonho nosso poder armar a Guarda”, justificou Dauaire.