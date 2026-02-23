Marcelo Batista e Wladimir definiram, nesse domingo, parceria em apoio à construção do empreendimento Foto César Ferreira/Divulgação
Campos e Quissamã fecham parceria em apoio ao complexo Farol-Barra
Definição aconteceu durante reunião em Barra do Furado; empreendimento é de R$ 900 milhões, 100% privado
Wladimir encerra a semana entregando obras e contabiliza inaugurações
A partir de 2024, governo municipal já inaugurou quase 70 obras; Asfalto na Porta, visa o asfaltamento de 119 ruas
GMC de Campos é a primeira a garantir o porte para arma de fogo na região
Primeira turma preparada para o porte funcional tem 23 agentes; eles já podem desenvolver trabalho ostensivo
Complexo Industrial Farol/Barra favorece entrada de Campos na reciclagem naval
Empreendimento de R$ 900 milhões prevê base de apoio offshore e instalação de reciclagem de embarcações
Complexo Logístico vai gerar mais de mil empregos durante a construção
Investimento é de R$ 900 milhões, cem por cento privados; início das obras está previsto para março deste ano
Educação inscreve até 28 de fevereiro para o cadastro de reservas
Interessado deverá informar a área para a qual está habilitado; além da disponibilidade de tempo e período para atuar
