Marcelo Batista e Wladimir definiram, nesse domingo, parceria em apoio à construção do empreendimento Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 23/02/2026 15:32

Campos – Quatro dias após ter anunciado (no último dia 18) a liberação da licença ambiental para construção do Complexo Logístico Industrial Farol-Barra do Furado, entre Campos dos Goytacazes e Quissamã, o prefeito Wladimir Garotinho se reuniu, nesse domingo (22), com o gestor quissamaense, Marcelo Batista, para discutir o projeto.

O encontro aconteceu em Barra do Furado (Quissamã) e ambos definiram apoiar, em conjunto, no que for de competência das duas prefeituras, o empreendimento que tem início das obras previstas ainda para este primeiro semestre, provavelmente em março. "É um empreendimento com investimentos 100% privados, em torno de R$ 900 milhões”, confirma Wladimir.

Somente na fase das obras, o projeto deve gerar mais de mil empregos: “Depois, demandará muita mão de obra qualificada; entre Farol de São Tomé e Barra do Furado, será onde uma nova etapa de nossa economia regional vai surgir", realça o prefeito de Campos. Ele adianta que esteve com Marcelo Batista para anunciar o início das obras.

Wladimir lembra que fez um vídeo na semana passada anunciando o investimento e esteve com o prefeito de Quissamã para articular a colocação dos municípios à disposição: “Tudo que as prefeituras puderem fazer em conjunto, para apoiar os empresários que estão investindo no complexo, estaremos de mãos dadas pelo desenvolvimento regional, pelo bem do nosso povo".

GANHO REGIONAL - A importância do empreendimento é comentada por Batista: “Essa obra é muito importante não só para o desenvolvimento de Campos e Quissamã, como também para a economia de toda a região. Como Wladimir destacou, é uma obra aguardada há mais de 30 anos. com certeza, vai acontecer e transformar toda a nossa região, criando várias oportunidades".

A reunião deste domingo envolveu o CEO da BR Offshore (uma das responsáveis pelo projeto), Ricardo Viana, e secretários dos dois municípios, entre eles o de Desenvolvimento Econômico de Campos, Marcelo Neves. Ele ratifica que o empreendimento prevê base de apoio offshore e instalação de reciclagem de embarcações.

Neves considera a iniciativa um marco para a região norte do estado do Rio de Janeiro, com potencial para gerar desenvolvimento econômico, empregos e integração estratégica entre os municípios: “O Poder Público dos municípios segue alinhado à iniciativa privada numa forte parceria; estamos confiantes de que, juntos, vamos transformar essa visão em realidade".