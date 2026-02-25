Durante as atividades, os participantes interagem em um ambiente de troca, mentoria e experimentação - Foto Divulgação

Publicado 25/02/2026 15:03

Campos/Região – Municípios do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro interessados em desenvolver propostas focadas em hub de educação, cultura, tecnologia e outras realidades têm oportunidade disponibilizada, através de hector da Empresa Municipal de Multimeios da Prefeitura do Rio de Janeiro (MultiRio).

As inscrições foram abertas segunda-feira (23) e vão até 13 de março, por meio de dois chamamentos públicos com participação gratuita, disponíveis em multi.rio/hector. A presidente da MultiRio, Angelina Moreira, resume que a iniciativa reúne gestores públicos, organizações da sociedade civil e pesquisadores.

Os participantes interagem em um ambiente de troca, mentoria e experimentação voltado ao desenvolvimento de propostas nas áreas de educação e cultura: “O hector funciona como um espaço de escuta e experimentação, com encontros presenciais e virtuais, mentorias e atividades que aproximam diferentes experiências e campos do conhecimento”.

Angelina ressalta que o projeto conta com parceria da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): “Ao final do percurso, os participantes receberão declaração de participação emitida pela MultiRio, reconhecendo a atuação nas atividades desenvolvidas no hub”, realça a presidente da empresa.

“O hector nasce da compreensão de que desafios educacionais e culturais ganham força quando são pensados de f”, ratifica pontuando: ”Com o hub, reunimos diferentes experiências e olhares para fortalecer o diálogo entre pesquisa, gestão pública e territórios, gerando impactos consistentes na educação e na cultura”.

CHAMAMENTOS - Outro fator ressaltado é quanto à ampliação das possibilidades de atuação conjunta e incentivo à construção de caminhos compartilhados: “Ao longo de quatro meses, os participantes integram um percurso com encontros, mentorias e outras dinâmicas colaborativas que aproximam experiências e campos do conhecimento”.

Um dos chamamentos apontados pela presidente é direcionado a gestores públicos das áreas de educação e cultura e a organizações da sociedade civil com atuação comprovada nesses campos: “A participação ocorre em equipes e prevê atividades híbridas, incluindo mentorias, encontros temáticos e momentos de articulação entre participantes”.

Já o outro envolve pesquisadores - mestrandos, doutorandos, docentes e profissionais vinculados a instituições de ensino superior - interessados em contribuir com o desenvolvimento das propostas elaboradas ao longo do processo formativo, buscando fortalecer o diálogo entre produção acadêmica e gestão pública.