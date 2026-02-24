Recentemente o Terminal 1 recebeu a cobertura da nova estrutura metálica que foi totalmente substituída Foto Rodrigo Silveira/Divulgação
Terminal rodoviário tem 70% da reforma geral concluídas em Campos
Shopping Estrada é coordenado pela Codemca; projeto custa R$ 7.518.106,07, com prazo de execução de 10 meses
Casa Civil municipal define realização da primeira Prefeitura em Ação do ano
Trata-se da 24ª edição do Programa, que está programado para o dia sete de março, no Parque Santa Rosa, em Guarus
Campos e Quissamã fecham parceria em apoio ao complexo Farol-Barra
Definição aconteceu durante reunião em Barra do Furado; empreendimento é de R$ 900 milhões, 100% privado
Wladimir encerra a semana entregando obras e contabiliza inaugurações
A partir de 2024, governo municipal já inaugurou quase 70 obras; Asfalto na Porta, visa o asfaltamento de 119 ruas
GMC de Campos é a primeira a garantir o porte para arma de fogo na região
Primeira turma preparada para o porte funcional tem 23 agentes; eles já podem desenvolver trabalho ostensivo
Complexo Industrial Farol/Barra favorece entrada de Campos na reciclagem naval
Empreendimento de R$ 900 milhões prevê base de apoio offshore e instalação de reciclagem de embarcações
