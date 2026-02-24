Recentemente o Terminal 1 recebeu a cobertura da nova estrutura metálica que foi totalmente substituída - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

24/02/2026

Campos – Com a cobertura da nova estrutura metálica no terminal 1 substituída, as obras da primeira etapa de reforma do Shopping Estrada, em Campos dos Goytacazes (RJ) estão 70% concluídas, além de dois banheiros totalmente revitalizados. A previsão é que a entrega ocorra até o final de março.

“Vamos agora só aguardar o nosso prefeito Wladimir Garotinho e o vice Frederico Paes marcarem a data para a gente fazer a entrega dessa obra tão aguardada e tão necessária”, informa o presidente da Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos (Codemca), Thiago Virgílio, responsável pela administração do terminal.

A novidade é que as telhas utilizadas na cobertura possuem isolamento acústico e térmico: “É bom ressaltar que as telhas utilizadas no Terminal 1 e em todo o Shopping Estrada têm isolamento térmico, que deixa o ambiente mais fresco nos dias de calor. E elas têm também isolamento acústico,”, ressalta Virgílio.

Esse tipo de isolamento reduz significativamente ruídos em dia de chuva ou qualquer outro tipo de barulho que venha a ocorrer no telhado: “Essas telhas sanduíche, como são conhecidas, também são antichamas, que dificultam qualquer tipo de propagação de incêndio, trazendo mais segurança para todos os usuários”, comenta o presidente.

O investimento soma R$ 7.518.106,07, com prazo de execução total da reforma de 10 meses. Estão projetadas obras de reestruturação e modernização das instalações: “Inclusive, terá nova fachada, banheiros reformados, instalações hidráulicas, elétricas, de esgoto e o sistema de iluminação”, resume Virgílio.