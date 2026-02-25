Criado para promover a inclusão, o Paraesporte temcomo principal ferramenta a prática de esportes - Foto Divulgação

Criado para promover a inclusão, o Paraesporte temcomo principal ferramenta a prática de esportes Foto Divulgação

Publicado 25/02/2026 19:22

Campos – Com sede na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf), em Campos dos Goytacazes (RJ), o Paraesporte retornou às atividades nessa terça-feira (24). Classificado como maior projeto sócio-esportivo do país, existe há 15 anos, no município, em Saquarema e no Distrito Federal .

“As inscrições estão abertas para várias modalidades”, afirma o presidente e fundador, Raphael Thuin explicando que o Paraesporte foi criado para promover a inclusão, tendo como principal ferramenta o esporte: “Ao longo desses anos temos conquistado as famílias e mudado a vida de centenas de pessoas com deficiência”.

Thuin ressalta que as pessoas encontram no Paraesporte uma oportunidade de viver coletivamente e melhorar a qualidade de vida: “Para este ano, o Paraesporte vai ampliar o número de núcleos. Serão implantados três polos - em Cabo Frio, Maricá e Copacabana”. Maiores informações podem ser adquiridas pelo WhatsApp (22) 99612 8663.

Famílias interessadas em matricular os filhos devem procurar a administração do projeto, na Uenf, de terça-feira à sextara, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30. Thuin frisa que é importante que os responsáveis pelos atuais alunos renovem a matrícula. As vagas são para iniciação desportiva, dança, teatro, futsal, futebol, bocha, vôlei de praia, natação e equoterapia.