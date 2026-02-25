Criado para promover a inclusão, o Paraesporte temcomo principal ferramenta a prática de esportes Foto Divulgação
Paraesporte retorna às atividades depois das férias e anuncia oportunidades
Vagas são para iniciação desportiva, dança, teatro, futsal, futebol, bocha, vôlei de praia, natação e equoterapia
Assistência Social de Campos agenda para atualizar CadÚnico a partir de sexta-feira
Procedimento será on-line; vagas para atendimento em março estarão disponíveis na Central de Agendamento
Gestores públicos têm oportunidade de se desenvolver através de hector
Iniciativa é da MultiRio, por meio de encontros e mentorias focados em propostas sobre educação e cultura
Terminal rodoviário tem 70% da reforma geral concluídas em Campos
Shopping Estrada é coordenado pela Codemca; projeto custa R$ 7.518.106,07, com prazo de execução de 10 meses
Casa Civil municipal define realização da primeira Prefeitura em Ação do ano
Trata-se da 24ª edição do Programa, que está programado para o dia sete de março, no Parque Santa Rosa, em Guarus
Campos e Quissamã fecham parceria em apoio ao complexo Farol-Barra
Definição aconteceu durante reunião em Barra do Furado; empreendimento é de R$ 900 milhões, 100% privado
