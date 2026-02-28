Campos é um dos seis municípios do norte do estado do Rio de Janeiro a serem beneficiados com a extensão - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 28/02/2026 11:57 | Atualizado 28/02/2026 11:57

Campos - Cerca de 148 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro deverão ser beneficiadas com a expansão da internet móvel, anunciada nesta sexta-feira (27), pelo Ministério das Comunicações e a Agência Nacional de Telecomunicações. Estarão sendo atendidas 63 localidades de 31 municípios; seis do norte e três do noroeste fluminense.

Viabilizada pela licitação da faixa de 700 MHz, apontada como estratégica para ampliar a cobertura no país, a iniciativa é direcionada a Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Cardoso Moreira, Bom Jesus do Itabapoana, São Fidelis, Natividade, Macaé e Santo Antônio de Pádua.

Também serão atendidos Angra dos Reis, Barra do Piraí , Barra Mansa, Bom Jardim, Carmo, Comendador Levy Gasparian, Itaboraí, Itatiaia, Magé, Mangaratiba, Miguel Pereira, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Petrópolis, Resende, Rio Claro, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Moraes e Vassouras.

O leilão está previsto para abril e visa ampliar o acesso à tecnologia 5G em diversas regiões do país, com prioridade para áreas rurais e remotas. De acordo com o ministério, deverão estar conectadas, em nível nacional, cerca de 500 pequenas localidades, alcançando mais de 1,2 milhão de pessoas.

EDITAL APROVADO - O ministro Frederico de Siqueira Filho pontua que a frequência de 700 MHz tem potencial para atender áreas extensas com menos torres, reduz custos e facilita o acesso à conexão digital: A ação tem como objetivo garantir que mais brasileiros tenham acesso à comunicação, aos serviços digitais do gov.br e às oportunidades que a internet oferece”, ratifica.

Segundo o ministro, o propósito é fortalecer a infraestrutura de telecomunicações. Ele explica que, ao contrário de outros leilões, a maior parte do valor pago pelas empresas será convertida em investimentos obrigatórios destinados à ampliação da cobertura do serviço móvel. O edital já foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Pelos critérios, a faixa terá de ser dividida em blocos regionais, estando cada empresa autorizada a adquirir até duas regiões. O processo será desdobrado em três etapas; a primeira envolverá as operadoras regionais; na conclusão, haverá abertura a qualquer empresa interessada.